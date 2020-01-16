Сергей Сокол прокомментировал послание президента Федеральному Собранию

Москва, 15.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Ситуацию в здравоохранении нужно в корне менять. Об этом заявил спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, комментируя ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ . Оглашение послания состоялось в Москве 15 января. Как сообщает пресс-служба ЗС, спикер подчеркнул, что в своем послании президент отметил необходимость увеличения количества бюджетных мест в вузах, особенно это касается востребованных специальностей, например, педиатрии и лечебного дела, а также необходимость обеспечения должного контроля за ремонтом и строительством фельдшерско-акушерских пунктов. Как напомнил Сергей Сокол, депутаты неоднократно в рамках рабочих поездок посещали ФАПы, выявляя многочисленные нарушения, в том числе касающиеся сроков их строительства. Тема строительства и ремонта ФАПов останется на совместном контроле депутатов и правительства области. Также он заметил, что в Иркутской области по предложению Законодательного собрания выплачиваются повышенные стипендии именно студентам медвузов, обучающимся по этим специальностям. «Сегодня нужно в корне менять ситуацию, выводить региональную систему оказания медицинских услуг на качественно новый уровень. Поэтому вопросам обеспечения медицинской помощью жителей даже самых отдаленных поселков, поддержке молодых специалистов депутаты продолжат уделять особое внимание», – добавил спикер. В ежегодном послании президента были подняты другие важные вопросы социальной политики нашей страны. Речь шла о необходимости увеличения реальных доходов людей, снижения бедности. «Повышение благосостояния жителей Иркутской области всегда было и остается одним из приоритетов деятельности регионального парламента. Мы на законодательном уровне поддерживаем социально незащищенные категории людей – студентов, многодетные семьи, ветеранов, пенсионеров», – заметил спикер. В частности, в регионе по инициативе депутатов в течение последних двух лет активно ведется работа, направленная на поддержку семей с детьми. Так, был принят ряд законодательных инициатив, касающихся обеспечения школьников бесплатным горячим питанием. Сегодня в Иркутской области его получают не только дети из малообеспеченных семей, но и дети-инвалиды, и дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети из семей, пострадавших в результате ЧС. В 2019 году, напомнил Сергей Сокол, был принят закон, установивший выплаты приемным семьям на каждого ребенка в размере прожиточного минимума. Владимир Путин особое внимание уделил поддержке семей с детьми и озвучил несколько инициатив, которые вступят в силу уже в 2020 году. В том числе, предусматривающие выплаты семьям с детьми, чей доход ниже прожиточного минимума, до исполнения детям 7 лет, продление сроков выплаты материнского капитала до конца 2026 года и распространение его и на рождение первого ребенка, а также обеспечение учеников начальных классов бесплатным питанием во всех регионах России к 2023 году. Также президент остановился на некоторых итогах реализации национальных проектов, которая проходит недостаточно эффективно. «Законодательное собрание внимательно следит за ходом их реализации в Иркутской области. Я неоднократно говорил, что эффективность нацпроектов в регионе зависит от базиса, на котором строится их реализация. Если этого нет, нет инфраструктуры, то и результаты будут низкими. Мы с депутатами поднимали эти вопросы перед прежним правительством. Сейчас работаем вместе с врио губернатора Игорем Кобзевым. Сегодня нужно консолидировать усилия и активнее входить в федеральные программы. Мы должны совершить прорыв, о котором говорил президент», – подчеркнул Сергей Сокол. Как подытожил Сергей Сокол, в рамках послания подняты также такие серьезные темы, как необходимость обеспечения исполнения майских указов, повышения инвестиционной привлекательности регионов, повышения уровня жизни и эффективности работы органов власти. «Послание президента – эти конкретные задачи поставленные президентом РФ на ближайший год, в том числе, перед исполнительной и законодательной властью субъектов Российской Федерации. Мы обязательно будем работать над ними сообща – вместе с моими коллегами по депутатскому корпусу, региональным правительством, с муниципалитетами, с жителями области», – отметил Сергей Сокол. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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