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20.03.2019

Сергей Сокол: в центре внимания 12-й сессии Заксобрания были вопросы поддержки детства

Иркутская область, 20.03.19 (ИА "Телеинформ"), - Центральными на 12-й сессии областного парламента стали вопросы поддержки детства и социальной защиты населения, об этом заявил председатель Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол, комментируя итоги заседания. Спикер напомнил, что 2018-2027 годы объявлены президентом России Владимиром Путиным «Десятилетием детства» в России.

«На это было направлено Послание президента, на котором я присутствовал, и его «майские» указы. Поэтому мы продолжим совершенствование законодательства, направленного на поддержку института семьи и наших детей. Особое внимание при этом мы уделяем социально незащищенным группам жителей», – цитирует Сергея Сокола пресс-служба ЗС.

Среди рассмотренных на сессии – проект закона Иркутской области, предусматривающий увеличение размера денежных выплат на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством. Сегодня родителям, взявшим под опеку ребенка, ежемесячно выплачивается 6 240 рублей в южных районах Иркутской области и 6 760 рублей в северных районах. В то же время прожиточный минимум ребенка в южных в 4 квартале 2018 года составил 10 161 рубль и 13 538 рублей соответственно.

«По согласованию с правительством Иркутской области повышение будет проводиться поэтапно. С 1 июня 2019 года – до 8 219 рублей, с 1 января 2020 года – до прожиточного минимума по районам проживания. Переходные положения будут закреплены в рамках работы над законопроектом во втором чтении», – пояснил Александр Гаськов, один из авторов законопроекта, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите областного парламента, представляющий фракцию «Справедливая Россия».

Большое внимание в ходе сессии было уделено вопросам перехода школьников на односменный режим обучения и обеспечения должного уровня качества образования. Как напомнила заместитель председателя комитета по социально-культурному законодательству, член депутатской группы «Гражданская платформа» Ольга Безродных, согласно задаче, поставленной федеральным центром, на односменный режим все школы должны перейти к 2024 году в рамках новых образовательных стандартов.

«В регионе ситуация крайне острая, особо в крупнейших муниципальных образованиях – Иркутске и Иркутском районе, – заметила Ольга Безродных. – Несмотря на все принимаемые меры, потребность в новых местах в школах остается большой. Поэтому сегодня в рамках правительственного часа, где эта тема обсуждалась, нам было важно не просто получить анализ ситуации, но и выработать конкретные предложения, понять, каким образом Законодательное собрание еще может оказать поддержку в решении проблемы. При этом важно рассматривать проблему комплексно – строя новые школы, нужно решать кадровый вопрос и обеспечивать необходимый уровень материально-технического оснащения».

Проекты законов, направленные на поддержку детства и социальную защиту населения, были поддержаны на 12-й сессии представителями всех пяти депутатских объединений в Законодательном собрании, сообщает пресс-служба ЗС.

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