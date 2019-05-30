Сергей Сокол заслушал отчёт мэра Усолья-Сибирского Максима Торопкина

Усолье-Сибирское, 31.05.19 (ИА «Телеинформ»), - Спикер Законодательного собрания Иркутской области Сергей Сокол вместе с жителями Усолья-Сибирского, депутатами городской думы и представителями общественности заслушал отчет мэра города Максима Торопкина о проделанной в течение 2018 года работе. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента. Приветствуя собравшихся в зале городского Дома культуры, Сергей Сокол напомнил, что в прошлом году в связи с подготовкой к празднованию 350-летия города из регионального бюджета было выделено финансирование на строительство и ремонт ряда социально значимых объектов. Сегодня, подчеркнул спикер, перед городской властью стоит задача по эффективному основанию этих средств. Также в числе важнейших задач председатель областного парламента отметил решение экологических проблем. – Результатом слаженной командной работы с мэром, администрацией и городской думой должен стать преобразившийся, развивающийся город, у которого есть перспективы, и в котором хочется жить. Впереди у Усолья-Сибирского, у его жителей – много интересной и важной работы, новых свершений и побед. В решении важных вопросов вы всегда можете рассчитывать на поддержку Законодательного собрания, – сказал Сергей Сокол. В основном докладе о направлениях деятельности и итогах работы городской мэрии Максим Торопкин отметил, что приоритетами в работе стало развитие экономического потенциала путем привлечения на территорию города инвесторов и резидентов ТОСЭР, а также сохранение социальной стабильности. В 2018 году город достиг высоких показателей по строительству социальных объектов, реконструкции улично-дорожной сети, благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, реализации народных инициатив. Мэр города также выделил три проблемы. Одна из них – наличие объектов с высоким уровнем воздействия на окружающую среду, образованных в результате деятельности производств на промышленной площадке предприятий «Усольехимпром» и «Усолье-Сибирский силикон». Вторая – снижение рождаемости и увеличение смертности негативно сказываются на численности населения города, третья – кадровый дефицит в образовании и здравоохранении. В своем выступлении глава города выразил надежду, что решению этих проблем будет способствовать тесное взаимодействие всех ветвей власти, неравнодушие и активная позиция горожан. Также Сергей Сокол побывал на площадке детского сада, где ведётся реконструкция. Подрядчики сообщили ему, что работы завершатся в конце августа 2019 года – ко Дню города. Деньги на капитальный ремонт дошкольного учреждения были выделены после рабочей поездки депутатов областного парламента. Как напомнил Максим Торопкин, при поддержке парламентариев объект включили в государственную программу «Развитие образования», и прошлом году на его ремонт были выделены средства областного и местного бюджетов в размере почти 96,5 млн рублей. На прошедшей майской сессии областного парламента депутаты утвердили поправки в областной бюджет, среди которых – дополнительные средства в размере около 54 млн рублей на продолжение реконструкции детского сада. Еще дополнительно 10 млн рублей будет выделено на новое оборудование. – Мы с депутатами часто бываем здесь с рабочими поездками, на многих объектах я был лично и видел, что муниципалитету необходимы дополнительные средства на то, чтобы привести в порядок в соответствие с современными требованиями школы и детские сады. Знаменательную дату город должен встретить достойно, и лучшим подарком для усольчан станут новые социальные объекты, – подчеркнул Сергей Сокол. За время капитального ремонта в детском саду будут проведены работы по замене внутренних инженерных коммуникаций, окон, ограждения, отремонтированы групповые комнаты, пищеблок, спортивный и музыкальный залы, медицинский кабинет. В детском саду на 215 мест будут открыты ясельные группы, а также группы для детей с ограниченными возможностями здоровья. Спикер напомнил, что в областном бюджете этого года также заложены средства на ремонт еще трех детских садов – №6, №26 и №43, гимназии №1 и детской музыкальной школы в Усолье-Сибирском. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: заксобрание

максим торопкин

сергей сокол

усолье сибирское

усольехимпром Тэги: View the discussion thread.