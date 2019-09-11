Сергей Тен: осенняя сессия Государственной Думы плотнее весенней, а законодательная работа всегда более напряженная

Москва, 12.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Государственной Думе 10 сентября состоялось первое заседание Государственной Думы в рамках осенней сессии. Депутат от Иркутской области Сергей Тен отмечает, что работа депутатов в осеннюю сессию имеет свою специфику. Об этом сообщает пресс-служба парламентария.

В первую очередь это связано с работой в части обеспечения бюджетного процесса, тщательным рассмотрением проекта федерального закона о федеральном бюджете с представителями профильных органов власти на заседаниях рабочих групп, комитетов и, в конце концов, пленарных заседаниях.

Во-вторых, важным аспектом осенней сессии должно стать завершение работы по законодательному обеспечению реализации национальных проектов. В рамках работы Комитета по транспорту и строительству Сергей Тен выделяет необходимость совершенствования законодательства о транспортной безопасности и безопасности дорожного движения, а также внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство. В первую очередь, направленных на достижения показателя по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети городских агломераций.

В части работы Межфракционной рабочей группы «Байкал» Сергей Тен отмечает необходимость плотной работы с Минприроды России по принятию не только федерального законодательства, но и подзаконных нормативных актов.

– В настоящее время, несмотря на усилия руководства Минприроды России, приходится констатировать, что нормативное обеспечение реализации ряда федеральных проектов, входящих в национальный проект «Экология», является явно неполным и малоэффективным, что не позволит достичь установленных в паспорте проекта целевых показателей. Необходима перезагрузка данного направления, – отмечает председатель МРГ «Байкал».

Кроме того, среди важных направлений Сергей Тен выделяет работу в рамках Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов, а также деятельность по отстаиванию интересов Иркутской области и Байкальского региона с позиций законодательного регулирования и экономической обеспеченности регионального развития.

Осенняя сессия Государственной Думы включает в себя 36 пленарных заседаний. Первые две недели сессии – с 27 августа по 8 сентября депутаты отработали в регионах. Первое пленарное заседание состоялось 10 сентября, а завершающее запланировано на 19 декабря. С 23 по 31 декабря парламентарии будут работать с избирателями в регионах.