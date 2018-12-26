Сергея Левченко включили в ТОП-3 губернаторов по оценке деятельности за апрель-октябрь 2018 года

Иркутская область, 27.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Глава Иркутской области Сергей Левченко занял третье место среди глав субъектов РФ с наиболее высокими показателями роста оценки деятельности с апреля по октябрь 2018 года, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на РБК. Он уступил главам Ивановской и Новосибирской областей.

Отмечается, что опросы проводились в российских регионах в конце октября – начале ноября. Как сообщает источник, оценивалась успешность работы глав регионов с точки зрения социально-экономических показателей – роста экономики, инвестиций, повышения или снижения зарплат. Еще один важный фактор – внутриэлитные отношения, самочувствие бизнеса. Также учитывалось, что думают о проблемах региона и как относятся к губернатору жители территории.

В десятку губернаторов с наиболее высокими показателями роста оценки деятельности с апреля по октябрь 2018 года также вошли главы Адыгеи, Псковской, Орловской, Нижегородской областей, Москвы, Брянской и Омской областей.