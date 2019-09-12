Съезд «Единой России» будет посвящен старту избирательной кампании в Госдуму в 2021 году

Москва, 13.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Предстоящий съезд «Единой России» будет посвящен подготовке к избирательной кампании в Государственную думу в 2021 году и оценке результатов прошедших выборов, сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР. На съезде также предстоит обновление партийных институтов с акцентом на электоральную составляющую. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак на заседании президиума Генсовета партии. – Предваряя обсуждение планов на оставшуюся часть 2019 года, хотел бы отметить, что мы планируем проводить съезд, который будет исключительно электоральным. Мы оценим прошедшие выборы, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года, – сказал он. Андрей Турчак подчеркнул, что в 2020 году «Единую Россию» ожидает не менее напряженная работа, чем в этом электоральном цикле. – В следующем году нам предстоит 74 кампании в 48 регионах. Понятно, что регионы разные и сравнивать с прошедшими выборами не совсем корректно, но по их охвату и количеству замещаемых мандатов она будет не менее напряженной. Будут избираться 14 губернаторов, 11 заксобраний, 24 городские думы, 24 массовые кампании по выборам депутатов в органы местного самоуправления и пока одни довыборы в Государственную думу. Времени на раскачку нет. Мы с вами не должны почивать на лаврах, и результат, который мы получили на этих выборах, – не самоцель. Это, прежде всего, возможность реализовывать планы и наказы, которые собирали наши кандидаты, – заключил он. По данным ЦИК «Единой России», 8 сентября завершились 6419 избирательных кампаний, по итогам которых будет замещено более 47 тысяч мандатов. В том числе – четыре кампании по выборам депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам, 19 – глав регионов, 13 – депутатов региональных законодательных собраний, 22 – депутатов гордум, 83 – по довыборам депутатов на региональном и городском уровнях и еще три кампании по прямым выборам мэров. Кроме того, в 83 субъектах РФ (без учета выборов в столицах регионов) было назначено 6275 выборов в органы местного самоуправления. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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