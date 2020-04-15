Шестым кандидатом в мэра Иркутска стал бухгалтер городской поликлиники № 17

Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Шестым кандидатом в мэры Иркутска стал бухгалтер городской поликлиники № 17 Андрей Арженевский. Он подал документы в комиссию утром 16 апреля, сообщил Телеинформу источник в думе города.

Известно, что Андрей Арженевский 1972 года рождения, родом из Киренска. Он выдвигал свою кандидатуру на выборы депутатов Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва. Также он баллотировался в думу Иркутского района седьмого созыва от партии «Гражданская платформа», а в марте 2020 претендовал на пост главы Хохорска Боханского района.

Напомним, 15 апреля в конкурсную комиссию по выборам мэра Иркутска подали документы сразу два претендента – Сергей Похабов и бывший вице-мэр города Дмитрий Разумов.

Первым документы подал депутат думы города Виталий Матвийчук. Затем о своем желании возглавить Иркутск заявил бизнесмен и член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев. Третьим кандидатом стала временно неработающая Анна Романова.

Два кандидата - Виталий Матвийчук и Антон Егерев - официально зарегистрированы в качестве кандидатов в мэры города. Решение по Дмитрию Разумову и Анне Романовой комиссия примет 17 апреля.