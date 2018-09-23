«Шулерство и подкуп»: депутаты от КПРФ – о победе на выборах в Заксобрании

Иркутск, 24.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ячейка КПРФ в Иркутской области подвела итоги первой, организационной, сессии в Законодательном собрании региона, а заодно и еще раз – итоги выборов. Об этом «красные» депутаты рассказали на пресс-конференции 24 сентября.

Напомним, коммунисты в этот раз взяли больше всех депутатских мандатов – 18, обогнав на один «Единую Россию», четыре получила ЛДПР, по три «Гражданская платформа» и «Справедливая Россия». По словам второго секретаря обкома КПРФ Евгения Рулькова, это был «лучший результат компартии в Российской Федерации» за единый день голосования.

– С учетом наших союзников из ГП у нас получилось чуть меньше половины голосов, 21. Еще бы два голоса – и мы бы получили чистое большинство [при общем количестве депутатов в Законодательном собрании – 45 человек], но, к сожалению, этого не случилось. Сейчас мы уже оцениваем недоработки, какие-то ошибки в нашей избирательной кампании, если бы мы повели ее чуть иначе, у нас вполне могли бы пройти еще два-три депутата, – поделился Евгений Рульков.

Он заявил, что КПРФ победой на выборах в ЗС обязана трем факторам.

– Во-первых, мы работали против федерального законодательства о повышении пенсионного возраста. Во-вторых, пользовались наработками губернатора-коммуниста [Сергея Левченко], которые он провел за два с половиной года работы. В частности, это так называемая «иркутская пятилетка». И в-третьих, у нас сложилась отличная команда депутатов, – отметил секретарь обкома.

Между тем, «Единая Россия» на организационной сессии ЗС 19 сентября получила больше половины руководящих постов в облпарламенте. Напомним, спикером стал Сергей Сокол, сенатором в СовФеде – Сергей Брилка, два из трех вице-спикеров – тоже единороссы. Также в «копилке» ЕР – руководство четырьмя комитетами и комиссией, тогда как у коммунистов – один вице-спикер и председатель одного комитета.

– Хочу сказать, что, с одной стороны, мы шли в ЗС не за должностями и даже не за зарплатой, а чтобы исполнять наказы избирателей. А с другой стороны, «Единая Россия», увидев свое большинство вместе с другими, подкупленными, фракциями, решила, что она еще покомандует. Кстати, подкуп – это обычное явление, когда малым фракциям предлагаются должности, и они не могут устоять, – прокомментировал Евгений Рульков. – Однако большинство руководящих мест у ЕР в Заксобрании сейчас совершенно не соответствует тому положению, в которой «партия власти» оказалась в Иркутской области. В конце концов, это непорядочно.

Депутат ЗС третьего созыва Андрей Андреев поддержал сопартийца, развив мысль о подкупе.

– ЛДПР, «Справедливая Россия», некоторые представители «Гражданской платформы» – это, по сути, фракции-спойлеры, которые подкупила «Единая Россия», – категорично заявил он. – Кроме того, впервые за долгое время в Иркутской области должности вице-спикеров стали ритуальными, люди на этих местах не возглавляют комитеты.

Он также выразил мнение о том, что в России сейчас можно наблюдать тренд на падение авторитета представителей «партии власти».

Депутат от КПРФ Андрей Романов высказался еще свободнее.

– Мы сейчас имеем [в Заксобрании] дело не с политиками, а с наперсточниками, в итоге это попросту приведет к краху ЗС, – заявил он. – По моему округу, например, [одномандатный избирательный округ №4, Иркутск], голосовали почти две тысячи человек, которые написали открепительные заявления по своему месту жительства в других районах. Они получали за это 500 рублей, и еще тысячу им обещали при голосовании за нужного человека. Это – шулерство, а шулеры, как мы знаем, всегда получают канделябрами по мордасам, – не сдержал негодование депутат.

Между тем, напомним, в «Единой России» заявляли, что открыты для диалога со всеми фракциями.

– У нас избиратели – умные люди, выбирали они по велению сердца. Опять же, трагедии никакой в результатах я не вижу, мы тут не плачем, тем более, в муниципальных выборах за нас проголосовали более 80% избирателей, – отмечал секретарь реготделения ЕР Сергей Брилка. – Да, это редкий для Иркутской области случай, когда в Заксобрание входят пять партий и ни у кого нет большинства. Но это неплохо, будем взаимодействовать. Идет работа, фракции будут образовывать коалиции, это естественный процесс. Будем находить общий язык.