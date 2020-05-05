Сменился руководитель управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Приказом министерства сельского хозяйства РФ с 1 мая 2020 года временно исполняющим обязанности руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия назначен заместитель руководителя этого управления Василий Гармаев.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Василий Гармаев родился 17 мая 1965 года на станции Мирная Читинской области. Окончил Бурятский сельскохозяйственный институт (1987), Институт государственного администрирования (2013). Более 20 лет проходил службу в Забайкальском военном округе, а затем Сибирском военном округе в должности начальника ветеринарной санитарной службы. Имеет ведомственные награды.

С 2010 года работал заместителем руководителя управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю и Амурской области, с 2014 – заместителем руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия. Государственный советник Российской Федерации второго класса.

Напомним, в марте один из заместителей руководителя ведомства был задержан по подозрению в получении взятки.