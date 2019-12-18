ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Политика
19.12.2019

СМИ: Руслан Болотов продолжит возглавлять правительство Иркутской области

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов сохранит свой пост до сентября 2020 года, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на источник в регправительстве.

Отмечается, что при этом он будет руководить областным Кабмином в должности врио председателя правительства.

Напомним, новый состав правительства региона будет обнародован 23 декабря. Однако, по словам врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, полного обновления кабинета министров может и не быть: с желающими заключат временные трудовые контракты. При этом «кандидатуры лиц, замещавших соответствующие должности, к которым есть вопросы со стороны правоохранительных органов, рассматриваться не будут».

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Политика»:
Глава Минимущества Иркутской области Владислав Сухорученко ушел в отставку19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Министр имущественных отношений Иркутской области Владислав Сухорученко 19 декабря ушел в отставку. Об этом стало известно Телеинформу.
СМИ: Руслан Болотов продолжит возглавлять правительство Иркутской области19.12.2019
2019-12-19-03-51-18
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов сохранит свой пост до сентября 2020 года, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на источник в регправительстве.
Александр Якубовский: в Приангарье благодаря «Единой России» вдвое увеличат финансирование строительства жилья для сирот19.12.2019
Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - С 2020 года финансирование строительства жилья для детей-сирот в Иркутской области благодаря «Единой России» будет увеличено в два раза относительно того, что полагалось ранее. Это решит проблему примерно девяти тысяч человек, заявил депутат Госдумы, руководитель рабочей группы ЕР по защите прав дольщиков Александр Якубовский.
Единороссы провели акцию «Доброе кино» в Братске19.12.2019
Братск, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Братске 17 декабря в рамках реализации проекта Центра поддержки гражданских инициатив прошла акция «Доброе кино». Об этом сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР.
Сергей Левченко на прощальной пресс-конференции: за 20 лет я стал первым в России несогласованным губернатором18.12.2019
-20-
Иркутск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Четыре с небольшим года губернаторства Сергея Левченко подошли к концу 12 декабря. В этот день глава региона написал заявление об отставке. В понедельник 16 декабря Сергей Левченко дал  прощальную пресс-конференцию, на которой рассказал о результатах своей работы и ответил на вопросы журналистов.
Игорь Кобзев на встрече с мэром Братска заметил, что к региональному здравоохранению есть много вопросов18.12.2019
2019-12-18-05-22-37
Братск, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев и мэр Братска Сергей Серебренников обсудили планы развития города. На встрече речь шла в том числе о строительстве социальных объектов, а также реализации федеральных программ, сообщает пресс-служба главы региона.
Сергей Тен отмечен благодарственным письмом Госдумы за вклад в законотворческую деятельность18.12.2019
2019-12-18-01-33-29
Москва, 18.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин наградил благодарственными письмами парламентариев, в число которых вошел депутат от Иркутской области, член комитета по транспорту и строительству Сергей Тен. Об этом сообщает пресс-служба депутата.
Оборудование будет приобретено для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской больницы Иркутска17.12.2019
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутатами Законодательного собрания Иркутской области решен важнейший вопрос о внесении в областной бюджет 71 млн рублей, которые планируется направить на приобретение комплекса оборудования послеоперационного выхаживания новорожденных и младенцев для отделения хирургии для Центра хирургии новорожденных Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска (ИМДКБ).
На заседании межведомственной комиссии в Приангарье обсудили партийный проект «Народные инициативы»17.12.2019
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 17 декабря состоялось заседание межведомственной комиссии с участием председателя комитета по бюджету областного парламента, заместителя секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» по проектной деятельности Натальи Дикусаровой, представителей Контрольно-счетной палаты, профильных министерств и ведомств, депутатов на площадке Законодательного Собрания Иркутской области.
Положение о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии разработает рабочая группа17.12.2019
2019-12-17-09-11-57
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В иркутском филиале Всероссийского государственного университета юстиции 17 декабря состоялся круглый стол, посвященный обсуждению Положения о выборах мэра Иркутска и формировании конкурсной комиссии.
В Иркутск прибыл заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии Николай Марков17.12.2019
Иркутск, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутск с рабочим визитом прибыл начальник штаба – первый заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии генерал-лейтенант Николай Марков.
В «Единой России» выступили за отмену обязательного ЕГЭ по иностранному языку17.12.2019
Москва, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В «Единой России» предлагают министерству просвещения отменить введение обязательного государственного экзамена по иностранному языку во всех школах страны.
Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке17.12.2019
2019-12-17-02-17-37
Иркутская область, 17.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства и губернатора Иркутской области Дмитрий Чернышов подал заявление об отставке по собственному желанию.
Книгу Сергея Левченко «Государство развития» оценила Российская академия наук16.12.2019
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Российская академия наук оценила книгу Сергея Левченко «Государство развития. Модель плановой трансформации экономики страны и регионов. Методы и практики реализации в Иркутской области». Научное сообщество признало издание лауреатом. Об этом сообщил экс-глава региона на пресс-конференции 16 декабря.
Супруга экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко высказалась об его отставке16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Жена экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко Наталья узнала об отставке мужа из прессы. Об этом она сообщила на своей странице в соцсети «Фейсбук».
В Госдуме в декабре при участии депутата Андрея Чернышёва приняли ряд важных законопроектов16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Увеличение уровня минимального размера оплаты труда, возврат заемщику части страховой премии при досрочном погашении кредита, отмена «банковского роуминга», упрощение порядка информирования граждан о мерах социальной поддержки. При непосредственном участии депутата от Иркутской области Андрея Чернышёва в Государственной Думе в декабре приняли ряд важных законопроектов.
Сергей Левченко не исключает, что будет участвовать в губернаторских выборах 2020 года16.12.2019
-2020-
Иркутск, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Сергей Левченко не исключает, что будет участвовать в губернаторских выборах 2020 года. Об этом он сообщил 16 декабря на пресс-конференции, посвященной итогам его работы за четыре года.
Представитель КПРФ победил на выборах главы поселения в Черемховском районе16.12.2019
Черемховский район, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Главой Голуметского муниципального образования Черемховского района 15 декабря избрана Лариса Головкова от КПРФ. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.
Игорь Кобзев: новый состав правительства Иркутской области будет обнародован 23 декабря16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Новый состав правительства Иркутской области будет обнародован в следующий понедельник, 23 декабря, на оперативном совещании с членами правительства и силовых структур.
В Иркутской области предложили повысить для молодёжи предельный возраст для участия в региональных программах16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Мнение молодёжи в регионе нужно учитывать при решении важнейших для Приангарья вопросов. Об этом заявил спикер областного парламента Сергей Сокол на встрече с Молодёжным парламентом при Законодательном собрании.
Сергей Сокол 16 декабря поучаствует в Совете законодателей при ФС РФ16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель ЗС Иркутской области Сергей Сокол 16 декабря примет участие в мероприятиях Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев назвал сроки устранения последствий летнего наводнения16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Последствия наводнения в Иркутской области должны быть полностью ликвидированы к 1 августа 2022 года. Об этом 16 декабря на совещании заявил врио губернатора региона Игорь Кобзев.
В «Единой России» раскритиковали работу Минздрава Иркутской области16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Предстоящую модернизацию первичного звена здравоохранения обсудили в рамках партийной дискуссии члены «Единой России» в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба реготделения политической организации.
В Приангарье «Единая Россия» проверяет благоустроенные территории «Городской среды»16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Партийцы местных отделений «Единой России» по Иркутской области начали проверки территорий, благоустроенных в рамках партпроекта «Городская среда» в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба реготделения партии.
Иркутские коммунисты высказались об отставке Сергея Левченко16.12.2019
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 14 декабря КПРФ провела митинг «против вынужденной отставки губернатора-коммуниста Сергея Левченко, за права трудового народа, против антинародного курса правящего режима». Об этом сообщает пресс-служба партии.
В интернете разместили петицию против врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева16.12.2019
2019-12-16-03-17-41
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В интернете появилась петиция против временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Составители петиции – иркутское отделение движения СИЛА [Совет избирателей Левченко]– требуют назначить на этот пост уроженца региона.
СМИ: Валентина Матвиенко назвала причину увольнения Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья15.12.2019
Иркутская область, Москва, 15.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что экс-губернатор Иркутской области Сергей Левченко покинул пост, признав свою неспособность справиться с ликвидацией последствий летнего наводнения, сообщает ТАСС.
Игорь Кобзев: миссия выполнима? Эксперты поделились своим мнением относительно нового врио губернатора Иркутской области16.12.2019
2019-12-15-10-21-09
Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Представление нового главы региона Игоря Кобзева состоялось в пятницу, 13-го на сессии Заксобрания Иркутской области. Оперативности прибытия нового врио в Иркутск стоит подивиться: между моментом отставки Сергея Левченко, назначением Кобзева и его появлением в «Сером доме» не прошло и суток.
Игорь Кобзев посетил районы Приангарья, наиболее пострадавшие во время летнего наводнения14.12.2019
2019-12-14-11-02-30
Тулун, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев вместе с региональными министрами 14 декабря побывал с рабочей поездкой в Тулунском и Нижнеудинском районах.
Новый состав правительства Иркутской области будет сформирован до 20 декабря14.12.2019
Иркутская область, 14.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Смена руководителя области не означает полную смену правительства и его отставку. Об этом заявил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.
Властям Приангарья представили врио губернатора Игоря Кобзева13.12.2019
2019-12-13-09-41-10
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 13 декабря членам областного правительства, Законодательного собрания и других структур полпред президента РФ в СФО Сергей Меняйло представил врио главы региона Игоря Кобзева. Он отметил, что одновременно с назначением на должность  Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы.
Это было закономерно: эксперты прокомментировали сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области13.12.2019
2019-12-13-09-27-51
Иркутская область, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область – снова в топе федеральных новостей. На этот раз вся страна обсуждает сенсационную отставку Сергея Левченко с поста губернатора Приангарья. И хотя уход (как сказано в указе президента – с формулировкой «по собственному желанию») предсказывался многими экспертами, решение президента сделать это под Новый год, за десять месяцев до губернаторских выборов, оказалась неожиданным. Каковы причины отставки Сергея Левченко, Телеинформ поинтересовался у экспертов и наблюдателей.
Врио губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву присвоено звание генерал-полковника внутренней службы13.12.2019
Москва, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент РФ Владимир Путин 12 декабря подписал указ о присвоении Игорю Кобзеву специального звания генерал-полковник внутренней службы. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Иркутские единоросы представили проект на президентский грант13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На рабочей встрече 11 декабря сторонники «Единой России» обсудили проект гражданских инициатив. Встреча единоросов прошла на площадке Центра поддержки общественных инициатив. Об этом сообщает пресс-служба партии.
Молодогвардейцы оказали помощь пенсионерам и людям с ОВЗ в Иркутске13.12.2019
Иркутск, 13.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Активисты Иркутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» 11 декабря оказали помощь инвалиду третьей группы и пенсионеру. Они расчистили придомовую территорию от снега.
Читать все новости раздела «Политика»
Современный Китай: мифы и реальность
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске