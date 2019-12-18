СМИ: Руслан Болотов продолжит возглавлять правительство Иркутской области

Иркутская область, 19.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Председатель правительства Иркутской области Руслан Болотов сохранит свой пост до сентября 2020 года, сообщает «Федерал Пресс» со ссылкой на источник в регправительстве.

Отмечается, что при этом он будет руководить областным Кабмином в должности врио председателя правительства.

Напомним, новый состав правительства региона будет обнародован 23 декабря. Однако, по словам врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, полного обновления кабинета министров может и не быть: с желающими заключат временные трудовые контракты. При этом «кандидатуры лиц, замещавших соответствующие должности, к которым есть вопросы со стороны правоохранительных органов, рассматриваться не будут».