СМИ: Сергей Левченко назвал монтажом аудиозапись с оскорблениями пострадавших в наводнении

Иркутская область, 26.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты обнаружили признаки монтажа в аудиозаписи, где якобы начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирина Алашкевич оскорбительно высказывается в адрес жителей пострадавших от паводков районов. Власти запросили дополнительную экспертизу. Об этом со ссылкой на губернатора региона Сергея Левченко сообщает ТАСС.

Запись, на которой женщина с голосом, похожим на голос Ирины Алашкевич, в грубой форме высказывается о людях, пострадавших от паводков, появилась в соцсетях и Telegram-каналах на прошлой неделе.

– Экспертиза была запрошена, мы получили предварительные данные, что это монтаж. Я сразу же сказал для большей объективности запросить как минимум ещё одну экспертизу или две, – сказал Сергей Левченко, отвечая на вопрос ТАСС.

Губернатор отметил, что на эту работу потребуется не меньше недели.

– Будем принимать решение в зависимости от результатов экспертизы, – добавил он. В ее рамках предстоит определить подлинность записи и наличие признаков монтажа. На время проверки чиновница находится в отпуске.

Напомним, на записи, попавшей в публичное пространство 15 августа, женщина с голосом, похожим на Ирины Алашкевич, неуважительно отзывается о людях, пострадавших во время паводков в регионе. В частности, пострадавших от наводнения называют «быдлом» и «бичевнёй», которые одеты так, как будто имеют «два класса образования», говорят о том, что в пунктах временного размещения они находятся в гораздо более комфортабельных условиях, чем в своих «хлевах». Также женщина на записи сообщает, что давно не испытывала такого омерзения, как при виде пострадавших людей, с которыми встречался президент РФ Владимир Путин.

Сама чиновница в разговоре с Телеинформом сказала, что этот факт «даже не стоит комментировать», кроме того, она не исключала возможности обращения в суд в отношении СМИ, опубликовавших запись. Между тем, сам факт того, что слова, звучащие на аудиозаписи, были произнесены, никем не опровергается. Речь идёт лишь о том, в какой ситуации они прозвучали. Скандал достиг мирового уровня.

Как прокомментировал ситуацию шеф-редактор Телеинформа Михаил Дронов, ролик обнародован в канун дня рождения самой Ирины Алашкевич, что добавляет событию дополнительной скандальности, хотя вряд ли личный укол по самолюбию был самоцелью распространителей – основной упор делается на скандализацию атмосферы вокруг собственно Серого дома и его руководителя, Сергея Левченко. Вместе с тем эксперт отмечает, что для развернувшейся в СМИ критической атаки на губернатора есть и объективные основания.

Проверка в отношении Ирины Алашкевич начата с 20 августа.