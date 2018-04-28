СМИ: Сергей Левченко заявил о готовности выдвинуться на второй срок губернаторства

Иркутская область, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко намерен снова пойти на выборы главы региона после окончания своего пятилетнего срока. Об этом сообщает ИА «Альтаир».

– Я не вижу в этом ничего невероятного. Выборные должности отличаются тем, что буквально на следующий день после избрания тебя начинают спрашивать «Пойдешь – не пойдешь?». Учитывая, что «экватор» в 2,5 года пройден, мне не хотелось бы вводить никого в заблуждение по поводу моих намерений. Честно говоря, мне очень не нравится некая традиция тянуть до последнего, разные «потом скажу». Я предпочитаю идти в открытую, прямо сказать, что такое намерение у меня есть. Работа масштабная, область большая, не говорить о своей готовности до самых выборов, я считаю, просто непорядочно, – цитирует издание Сергея Левченко.

Напомним, Сергей Левченко победил во втором туре на выборах в 2015 году, за него проголосовали больше 56% избирателей. Врио губернатора Сергей Ерощенко тогда получил более 41% голосов. Явка по области составила 37%.