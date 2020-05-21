СМИ: Сергея Левченко не пустят на выборы губернатора Иркутской области

Иркутская область, 22.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко не допустят до губернаторских выборов. Об этом пишет газета «Ведомости» , ссылаясь на двух человек, близких к администрации президента.

– С ним столько времени боролись не для того, чтобы допустить на выборы снова, – сказал собеседник «Ведомостей».

Сам же Сергей Левченко сказал журналисту газеты, что намерен выдвигаться, хоть и не исключает попытки затормозить его еще до старта предвыборной кампании.

– Я буду выдвигаться, – заявил Сергей Левченко «Ведомостям». – Другое дело, что есть немало желающих меня не допустить под любым предлогом, потому что боятся. Не исключаю и попытки уголовных дел, хотя с точки зрения юридической хоть кучу дел возбуждай – это не является основанием, чтобы не допустить к выборам».

При этом есть «множество других вещей», которые власти делают, чтобы не допустить к выборам, сказал Левченко, не уточнив, о чем конкретно идет речь.

– Главное – любым способом меня не допустить. Наших депутатов хватает, чтобы я прошел муниципальный фильтр трижды, – отметил экс-губернатор.

Газета «Коммерсант» пишет, что по данным другого источника выдвижение Сергея Левченко будет означать, что он противостоит не «Единой России» или врио губернатора Игорю Кобзеву, а президенту Владимиру Путину.

– Готов ли на это Зюганов? Не уверен, – сказал источник издания.

Кроме того, «Коммерсант» сообщает, что зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин сообщил, что господин Левченко – основная кандидатура, но есть еще несколько. Для участия бывшего губернатора могут возникнуть юридические барьеры, так как он сам сложил с себя полномочия главы регионы.

– Если Левченко не сможет участвовать в выборах из-за этого, то без кандидата от КПРФ все равно нельзя проводить выборы в регионе, сказал Юрий Афонин.

Напомним, о своем решение участвовать в губернаторских выборах Сергей Левченко заявил 20 мая порталу «Октагон». Несколькими часами ранее о намерении баллотироваться сказал врио губернатора Игорь Кобзев.

На следующий день ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» также декларировали свое обязательное участие в предстоящей кампании.