СМИ сообщают об отставке и.о. министра культуры Иркутской области Ольги Стасюлевич

Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющая обязанности министра культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич ушла в отставку, сообщает «Федерал Пресс». В пресс-службе регионального правительства Телеинформу не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. – Указа о том, что Ольга Стасюлевич не работает [в правительстве], сейчас нет, – сообщили в пресс-службе Серого дома. Напомним, после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в конце 2019 года с Ольгой Стасюлевич был заключен временный контракт сроком на три месяца. Причины ее отставки пока не известны. СПРАВКА: Ольга Стасюлевич с января 1981 года по июнь 1993 года работала библиотекарем, методистом, старшим редактором, заведующей библиотекой в Краснокаменске Читинской области и Иркутска. С 1993 по 1999 годы – коммерческий директор частного предприятия. С 1999 по 2005 годы трудилась методистом, заведующей отделом организационно-методической работы, заместителем директора по основным вопросам областной юношеской библиотеки в Иркутске.

С 2005 по 2010 годы – директор Иркутской областной государственной универсальной научной библиотеки имени Молчанова-Сибирского. С 2010 по 2012 годы – заместитель министра культуры и архивов Иркутской области. С 2012 по 2015 годы – директор библиотеки имени Молчанова-Сибирского. С 2015 года – министр культуры и архивов Иркутской области. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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