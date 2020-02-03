|Политика
|04.02.2020
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СМИ сообщают об отставке и.о. министра культуры Иркутской области Ольги Стасюлевич
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Иркутская область, 4.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Исполняющая обязанности министра культуры Иркутской области Ольга Стасюлевич ушла в отставку, сообщает «Федерал Пресс». В пресс-службе регионального правительства Телеинформу не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
– Указа о том, что Ольга Стасюлевич не работает [в правительстве], сейчас нет, – сообщили в пресс-службе Серого дома.
Напомним, после назначения временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в конце 2019 года с Ольгой Стасюлевич был заключен временный контракт сроком на три месяца. Причины ее отставки пока не известны.
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