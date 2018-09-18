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19.09.2018

Спикером Заксобрания Иркутской области третьего созыва избран Сергей Сокол

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председателем Законодательного собрания Иркутской области третьего созыва депутаты избрали Сергея Сокола.

Всего были выдвинуты две кандидатуры. Сергей Брилка от «Единой России» выдвинул Сергея Сокола, от коммунистов Илья Сумароков предложил Ольгу Носенко. Оба кандидата выступили с программными речами.

Голосование было тайным. В итоге за Сергея Сокола было отдано 23 голосов, за Ольгу Носенко – 21 голос. Воздержавшихся не было, проголосовавшие против также отсутствовали. Всего было выдно 45 бюллетеней, один из них признан недействительным.

Сергей Сокол, выступая перед парламентариями, отметил, что нынешнему созыву нужно будет провести ревизию всех законопроектов. Онотметил, что настало время системного взаимодействия между всеми политическими силами Иркутской области.

Стоит отметить, что выборам спикера расширили состав счётной комиссии с трёх до пяти человек. С такой инициативой выступил коммунист Роман Габов. Всего в счётную комиссию намеревались пройти шесть кандидатов, путём рейтингового голосования в ней оказались Лариса Егорова от «Справедливой России», Георгий Любенков от ЛДПР, единоросс Александр Вепрев и коммунисты Сергей Бренюк и Антон Романов.

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