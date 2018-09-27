Степану Франтенко передали мандат депутата Заксобрания Иркутской области

Иркутская область, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Первый заместитель гендиректора СХПАО «Белореченское», единоросс Степан Франтенко получил мандат депутата Заксобрания Иркутской области. Он занял вакантное место Сергея Брилки, сообщает пресс-служба облизбиркома.

Заседание, на котором состоялась передача, прошло 27 сентября. Степан Франтенко выдвигался от ЕР по одномандатному округу №14 (Усолье-Сибирское и Усольский район). Там он с незначительным отставанием – 13757 против 15725 голосов – проиграл коммунисту Павлу Сумарокову.

Сергей Брилка прошел в ЗС, будучи первым в областном списке единой России. На первой на сессии его кандидатуру выбрали на пост члена Совета Федерации от Законодательного собрания Иркутской области. По этой причине он сложил с себя депутатские полномочия.