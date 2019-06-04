Суд не удовлетворил губернаторский иск к думе Иркутска по отставке Григория Резникова

Иркутск, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска отказал в удовлетворении требований искового заявления губернатора Иркутской области Сергея Левченко о признании незаконными решений думы Иркутска о досрочном прекращении полномочий депутата по избирательному округу №6 Григория Резникова.

Как сообщает пресс-служба гордумы, рассмотрение по административному делу состоялось 5 июня.

– Позиция думы Иркутска основана на том, что решение по этому вопросу находится в исключительной компетенции представительного органа муниципального образования. Таким образом, на него не может быть возложена обязанность принять конкретное решение, такое решение представители населения принимают, исходя из собственной оценки фактических обстоятельств. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации не обладает правом оспаривать решение представительного органа муниципального образования по вопросу досрочного прекращения полномочий депутатов, – поясняют в думе Иркутска.

В рамках анализа документов, полученных от губернатора Иркутской области, депутаты пришли к выводу, что большинство нарушений, допущенных депутатом Григорием Резниковым при оформлении справок о доходах и расходах за 2017 год, носят технический характер, не направлены на сокрытие полученных доходов или имущества и не являются тяжким правонарушением. В связи с этим, напомним, городская дума, исходя из всех обстоятельств конкретной ситуации, как самостоятельный орган местного самоуправления муниципального образования оценила тяжесть совершенного депутатом правонарушения и на очередном 57-м заседании применила к нему дисциплинарное взыскание в виде замечания.

Между тем, ранее пресс-служба правительства Иркутской области распространила пресс-релиз, в котором в очередной раз сообщила, что при рассмотрении заявлений главы региона требование муниципального порядка о представлении документов, подтверждающих нарушения, и проекта решения думы по этому вопросу является незаконным, поскольку противоречит федеральному законодательству и вторгается в компетенцию органов власти. Кроме того, считают в Сером доме, законодательная инициатива думы Иркутска о представлении дополнительных документов к заявлениям губернатора Иркутской области о досрочном прекращении полномочий депутатов противоречит федеральному закону. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Речь, напомним, идет о том, что депутаты думы просят к заявлению о прекращении полномочий народных избранников из-за нарушения антикоррупционного законодательства прилагать документы, которые подтверждают такое нарушение и могут свидетельствовать о серьезности и преднамеренности проступка.

Напомним, губернатор Иркутской области потребовал отправить в отставку депутатов Григория Резникова, Ивана Гущина, Анатолия Аблова и Александра Панько. Однако дума Иркутска несколько раз откладывала рассмотрение вопроса, выступая с просьбой предоставить необходимые документы для принятия такого решения, как того требуют муниципальный нормативно-правовые акты. Вместо этого Сергей Левченко предпочел обратиться в суд с требованием признать незаконным бездействие думы. Дума Иркутска, в свою очередь, подготовила возражение на иск.