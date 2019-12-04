Суд продлил арест экс-министру лесного комплекса Иркутской области

Иркутская область, 5.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Кировский районный суд Иркутска 4 декабря продлил на три месяца арест бывшему министру лесного комплекса Иркутской области Сергею Шеверде, который был заключен под стражу в начале июня по обвинению в превышении должностных полномочий при организации сплошных санитарных рубок в заказнике «Туколонь».

– Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Шеверды удовлетворено частично, – сказала судья, сообщает Интерфакс .

Арест продлен до 9 марта 2020 года включительно. Следователь просил – до 10 марта.

Суд в третий раз продлевает арест Сергею Шеверде. Как сообщалось, 7 июня он был заключен под стражу на два месяца, 1 августа срок продлили до 9 сентября, 5 сентября – до 9 декабря включительно.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в сентябре 2018 года. Сергею Шеверде, на тот момент занимавшему пост министра лесного комплекса региона, предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. За этой казенной формулировкой прячется вопиющий факт разбазаривания одного из основных ресурсов Иркутской области – леса. Более того, реликтового леса. То есть фактически речь идет о том, что лицо, ответственное за сохранение вековых деревьев, завизировало их уничтожение.

Громкое задержание Сергея Шеверды прошло 6 июня 2019 года в Москве, куда чиновник отправился во время внезапного отпуска (видео задержания было обнародовано силовиками). Позже выяснилось, что «плановый отдых» случился аккурат в то время, когда СУ СКР по Иркутской области собиралось вызвать подследственного на очную ставку в рамках возбужденного ранее дела.

В конце августа 2019 года на странице правительства Иркутской области в социальной сети «Фейсбук» появилось сообщение, что Сергей Шеверда «вынужден был написать заявление освободить его от занимаемой должности» министра лесного комплекса региона.