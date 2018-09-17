Суд восстановил в должности председателя думы Усть-Кутского района

Усть-Кутский район, 18.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Председателя думы Усть-Кутского района Валерия Носовко восстановили в должности. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Усть-Кутский городской суд обязал думу Усть-Кутского МО седьмого созыва устранить нарушения прав, свобод и законных интересов председателя думы, препятствующие исполнению его обязанностей. В итоге решение о досрочном прекращении его полномочий было отменено.

Напомним, на заседании 30 мая 2017 года депутаты выразили недоверие спикеру Валерию Носовко. Он сложил полномочия председателя, при этом остался в составе депутатского корпуса. Нового спикера избрали 14 июня 2017 года на внеочередном заседании думы. Им стал член политсовета местного отделения партии «Единая Россия»,руководитель фракции в районной думе Юрий Ганькин. Валерий Носовко обратился в суд с административным иском к думе Усть-Кутского муниципального образования седьмого созыва, решение законодательного органа было признано незаконным.