Танцуют все! Иркутская область вступила в год "больших выборов"

Иркутская область, 8.01.20 (ИА "Телеинформ"), - В Иркутской области в 2020 году ожидается масштабная избирательная кампания регионального уровня и ряд муниципальных.

Как сообщает пресс-служба Облизбиркома, в единый день голосования 13 сентября состоятся выборы губернатора Иркутской области. Выборы должны быть назначены Законодательным собранием в период с 4 по 14 июня. Также на второе воскресенье сентября запланированы 64 муниципальные избирательные кампании. В частности, предстоит избрать мэров Иркутского, Братского, Чунского, Заларинского, Качугского, Мамско-Чуйского районов. Кроме того, состоятся выборы мэров Черемхова, Ангарска, Свирска, здесь же будут сформированы новые составы дум.

Избирательный цикл предстоящего года откроют досрочные выборы главы муниципального образования «Хохорск» (Боханский район). Местная дума назначила голосование на 1 марта. Это связано с тем, что прежний глава Эдуард Коняев 8 сентября 2019 года был избран мэром Боханского района. Выдвижение кандидатов продлится до 16 января, прием документов на регистрацию завершится в 18 часов 20 января. Кандидатам-самовыдвиженцам потребуется собрать не менее 10 подписей избирателей в свою поддержку, максимум можно представить 14 подписей.

Кроме того, в связи с досрочным прекращением полномочий по собственному желанию в марте должны пройти выборы глав муниципального образования «Баяндай» (Баяндаевский район) и Голоустненского МО (Иркутский район). Решения о назначении выборов должны принять представительные органы этих муниципалитетов в январе.