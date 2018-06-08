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09.06.2018

ТПП Восточной Сибири намерены наделить правом законодательной инициативы в Иркутской области

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Торгово-промышленная плата (ТПП) Восточной Сибири может получить право законодательной инициативы. Проект закона о внесении изменений в Устав Иркутской области направлен в Законодательное собрание региона группой депутатов во главе с председателем Сергеем Брилкой. Об этом сообщает пресс-служба ТПП.

Законопроект предполагает наделение правом законодательной инициативы Контрольно-счетную палату Иркутской области, Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру и Торгово-промышленную палату Восточной Сибири.

Как отмечено в пояснительной записке к законопроекту, документ позволит укрепить законность и правопорядок, усовершенствовать правовое регулирование и правоприменение в области бюджетного, экономического и экологического развития.

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