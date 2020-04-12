Иркутск, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Третьим кандидатом на пост мэра Иркутска стала временно неработающая Анна Романова. Она подала документы в конкурсную комиссию 13 апреля. Об этом Телеинформу сообщил источник в думе города.

Известно, что Анна Юрьевна Романова 1978 года рождения, она работала в полиции и Краеведческом музее. Сейчас женщина официально нигде не трудоустроена.

Таким образом, на пост мэра Иркутска по данным на 13:00 претендуют три кандидата. Первым документы подал депутат думы города Виталий Матвийчук. Затем о своем желании возглавить Иркутск заявил бизнесмен и член Общественной палаты Иркутской области Антон Егерев.

Напомним, конкурсная комиссия приступила к работе 6 апреля. В этот же день стартовал прием заявлений от потенциальных претендентов на пост мэра Иркутска.

Ранее Телеинформ писал, что 3 апреля на внеочередном заседании думы Иркутска был определен состав конкурсной комиссии. Ими стали юрист Владимир Шободоев, принимавший участие в разработке положения о выборах, а также вице-спикер гордумы Леонид Усов и депутат Александр Сафронов.

Все трое были предложены депутатами думы. Вместе с ними на вхождение в комиссию претендовали ещё две кандидатуры – депутат Александр Квасов и член КПРФ Сергей Чупров. В итоге членов комиссии выбрали с помощью рейтингового голосования.

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев внёс три кандидатуры в состав комиссии – председателя Избирательной комиссии Иркутской области Илью Дмитриева, Почетного гражданина Иркутска Андрея Хоменко и председателя Общественной палаты Иркутской области Владимира Шпраха.

Вся информация о работе комиссии и процессе избрания мэра размещена на официальном сайте администрации города Иркутска https://admirk.ru/Pages/Vybory-mera.aspx в разделе «Городская власть/Выборы мэра».