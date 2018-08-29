У штаба оппозиционера Алексея Навального в Иркутске с сентября сменится координатор

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Координатор иркутского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Беспалов заявил о том, что он покидает пост с 1 сентября. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Он отметил, что примет участие в митинге против повышения пенсионного возраста, запланированного на 9 сентября, а также продолжит работу волонтёром. Также Сергей Беспалов заявил, что будет состоять в партии «Россия будущего» Алексея Навального. К слову, это объединение не является официально зарегистрированным. На днях Минюст окончательно отказал Алексею Навальному в этом. Теперь у «России будущего» есть возможность обжаловать отказ в регистрации в судебном порядке.

Сергей Беспалов объяснил свой уход семейными обстоятельствами. Напомним, штаб он возглавил больше года назад.