ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Политика
29.08.2018

У штаба оппозиционера Алексея Навального в Иркутске с сентября сменится координатор

Иркутск, 29.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Координатор иркутского штаба оппозиционера Алексея Навального Сергей Беспалов заявил о том, что он покидает пост с 1 сентября. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Фейсбук».

Он отметил, что примет участие в митинге против повышения пенсионного возраста, запланированного на 9 сентября, а также продолжит работу волонтёром. Также Сергей Беспалов заявил, что будет состоять в партии «Россия будущего» Алексея Навального. К слову, это объединение не является официально зарегистрированным. На днях Минюст окончательно отказал Алексею Навальному в этом. Теперь у «России будущего» есть возможность обжаловать отказ в регистрации в судебном порядке.

Сергей Беспалов объяснил свой уход семейными обстоятельствами. Напомним, штаб он возглавил больше года назад.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске