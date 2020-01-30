«Ухожу со спокойным сердцем» – Валерий Тюменцев покинул пост главы Чунского района

Чунский район, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Мэр Чунского района Валерий Тюменцев ушел в отставку. Он разместил прощальное обращение к жителям территории.

Оно опубликовано на сайте администрации муниципалитета. Валерий Тюменцев возглавлял территорию 18 лет.

– Это очень большой срок, и это были очень непростые годы, – отметил он в обращении. – Мы помним коммунальную разруху начала двухтысячных, очереди на места в детские сады, начало непродуманной муниципальной реформы, затяжной экономический кризис в стране, три наводнения, крупнейшее из которых пришлось на лето 2019 года.

Но хорошего все-таки было больше. Перечислю лишь основное, что в реальности потребовало долгих лет огромной работы. Построено и капитально отремонтировано немало социально важных объектов, сохранена и развивается социальная инфраструктура, с запасом решена проблема мест в детсадах, бесперебойно работают теплоисточники, поддерживается бюджетная стабильность. При содействии областных структур район активно участвует в государственных программах.

«И, оставляя пост, я уверенно могу сказать: в Чунском районе делалось все возможное, все зависящее от районной администрации, чтобы решать проблемы, выполнять наказы и просьбы жителей, качественно исполнять свои полномочия», – отметил глава.

– Не скрою, далеко не все зависит от районной власти, и работать порой приходилось с чувством боли и вины, если что-то было не в моих силах. Но ответственность перед вами была всегда. И я ухожу со спокойным сердцем, потому что вместе с вами мы прошли этот путь достойно и правильно, – подчеркнул он. – В Чуне я оставляю частичку своей души.

Местная дума должна назначить выборы нового мэра в феврале.