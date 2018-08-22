ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Политика
23.08.2018

Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии возглавил Александр Сербиян

Иркутская область, Бурятия, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Руководителем управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия назначен Александр Сербиян. Соответствующий приказ 22 августа 2018 года подписал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Как сообщает пресс-служба регуправления Россельхознадзора, Александр Сербиян родился 24 сентября 1968 года, окончил Омский государственный ветеринарный институт по специальности ветеринарный врач. В ведосмстве работал со дня его основания на различных должностях федеральной государственной службы: от главного специалиста отдела ветнадзора до заместителя руководителя.

Государственный советник Российской Федерации третьего класса.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске