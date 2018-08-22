|Политика
|23.08.2018
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Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии возглавил Александр Сербиян
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Иркутская область, Бурятия, 23.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Руководителем управления Россельхознадзора по Иркутской области и республике Бурятия назначен Александр Сербиян. Соответствующий приказ 22 августа 2018 года подписал министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Как сообщает пресс-служба регуправления Россельхознадзора, Александр Сербиян родился 24 сентября 1968 года, окончил Омский государственный ветеринарный институт по специальности ветеринарный врач. В ведосмстве работал со дня его основания на различных должностях федеральной государственной службы: от главного специалиста отдела ветнадзора до заместителя руководителя.
Государственный советник Российской Федерации третьего класса.
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