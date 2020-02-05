Ушел в отставку руководитель фонда капремонта Иркутской области Константин Рассолов

Иркутская область, 6.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Руководитель фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области Константин Рассолов подал в отставку. Эту информацию Телеинформу подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

Временно исполняет обязанности гендиректора ФКР главный инженер учреждения Александр Попов.

Напомним, еще в январе этого года врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев называл работу Константина Рассолова неудовлетворительной. О намерении сменить гендиректора ФКР он заявлял на встрече с предпринимателями региона. Тогда же он просил общественников предложить свою кандидатуру на этот пост.

– Если коллега, который возглавляет фонд капремонта, сам не напишет заявление… Это его будет личная позиция. Моя позиция другая. После того, что я вчера увидел, что 300 домов не отремонтированы, это показатель низкой эффективности. А 50 домов – в 2018 году. Что я еще могу об этом сказать? Это плохо. Я не вижу этого человека в руководителях фонда. Может, он где-то в малом бизнесе себя проявит, но не в том направлении, которое ждут жители, в том направлении, которое социально значимое. У нас на счетах лежат деньги, непонятно, почему они не расходуются, – высказался Игорь Кобзев.

Напомним, ФКР Иркутской области в прошлом году был «на слуху» в связи со скандалом вокруг капитального ремонта лифтов силами ООО «Звезда». Во-первых, компания напрямую связана с сыном главы региона Андреем Левченко, замешанном в коррупционном скандале. Кроме того, Следственный комитет в 2019 году обвинил уже руководителя «Звезды» в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере. Сейчас он находится под арестом.

По данным следствия, в период 2018-2019 годов Олег Хамуляк и иные пока неустановленные лица, действуя в составе организованной группы, необоснованно завысили стоимость лифтового оборудования и объемы строительно-монтажных работ и работ по замене лифтового оборудования, выполненных ООО «Звезда». Для этого они неправомочно включили в акты о приеме выполненных работ повышающий коэффициент в размере 1,1275 к нормам затрат труда на пусконаладочные работы. Таким образом у фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области было похищено более 185 млн рублей, чем причинен ущерб в особо крупном размере. К слову, в региональном правительстве в ответ на это утверждали, что расценки были примерно такие же, как в других регионах, и никакого завышения не было.