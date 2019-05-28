Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В день предварительного голосования в ряды «Единой России» принято больше 200 кандидатов. Итоги праймериз подвели в Иркутске 28 мая на партийном оргкомитете в региональном исполкоме. Предварительное голосование прошло 26 мая в 22 муниципалитетах Иркутской области. Работало 263 счетных участка, в бюллетени было внесено 632 кандидата. В 18 муниципалитетах выбирали кандидатов для выдвижения в депутаты местных дум, в девяти – кандидатов для выдвижения в мэры муниципальных образований. Явка по области составила – около 2,6%, на избирательные участки пришло более 26 тысяч человек. В Иркутске работали 25 счетных участков. Голосование прошло по 23 округам, в бюллетени было внесено 68 кандидатов. Явка по городу составила более девяти тысяч человек. Это – чуть более 3% от общего числа избирателей, зарегистрированных на тех участках, где прошло голосование. – Предварительное голосование прошло в штатном режиме, спокойно и без нарушений. День у нас был насыщенный. Мы приняли больше 200 новых членов партии «Единая Россия». Кроме того, провели селекторное совещание с другими регионами Сибири и Дальнего Востока, отслеживали, как идет процесс предварительного голосования. Мы отличились тем, что все было организовано на высоком уровне. Это отметил член президиума генсовета партии Виктор Зубарев, который весь день здесь присутствовал и лично ездил по участкам, наблюдал. На праймериз пришло много людей, чтобы выразить свое отношение к кандидатам, определить, кого они хотят видеть в качестве представителей своих интересов на сентябрьских выборах, – прокомментировал секретарь Иркутского реготделения партии Сергей Сокол. Член оргкомитета и участник предварительного голосования Татьяна Семейкина добавила, что эта процедура – крайне важна. Проводить ее осмеливается лишь одна партия «Единая Россия» и она служит индикатором доверия граждан к партийным кандидатам. – Предварительное голосование – репетиция перед сентябрьскими выборами. Кандидаты показывают, как они умеют вести диалог с населением, они высказывают свое мнение о том, что происходит в стране, в регионе, в городе. На праймериз определяются лидеры, которые будут представлять партию, реализовывать ее цели и задачи, – отметила Татьяна Семейкина. На оргкомитете было отмечено, что выборы прошли спокойно. По всей Иркутской области поступило семь жалоб. Они касались незаконной агитации, подкупа и подвоза избирателей, голосования избирателя не по прописке. Пять жалоб были рассмотрены участковыми счетными комиссиями, все они не подтвердились. Две жалобы поступили в оргкомитет. В Иркутске представителю одного из кандидатов показалось, что на участке голосовали одни и те же лица, но с разными паспортами. В Братске один из кандидатов утверждал, что при пересчете голосов, отданных при голосовании за кандидатов на должность мэра города и депутата, один бюллетень одного вида попал в стопку бюллетеней другого вида, и комиссия якобы оставила этот факт без внимания. Все жалобы были рассмотрены самым тщательным образов, в их удовлетворении заявителям было отказано. В 2019 году выборы пройдут в 45 субъектах РФ. В 18 регионах – выборы высших должностных лиц, в 13 – кампании по избранию депутатов Законодательных собраний, в 21 – кампании по избранию депутатов административных центров, в трех – выборы глав административных центров, а также 14 массовых кампаний по выборам в органы местного самоуправления, в результате которых будет замещен 38 231 мандат. Также пройдут досрочные выборы четырех депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: выборы

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