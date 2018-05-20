В двух поселениях Тайшетского района 27 мая досрочно выберут глав

Тайшетский район, 21.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Тайшетском районе 27 мая проведут досрочные выборы глав Разгонского и Шелаевского муниципальных образований. Об этом сообщается в документах облизбиркома.

Выборы проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий предыдущих глав поселений. На пост главы Разгонского МО претендуют два самовыдвиженца – чиновник из администрации поселения Регина Журавлёва и сторож Разгонского дом досуга и творчества Александр Федотов.

В Шелаевском МО на выборы также идут самовыдвиженцы. Пост главы намерены занять заместитель главного бухгалтера ГУФСИН по Красноярскому краю Анна Фахординова и депутат думы Шелаевского муниципального образования Дмитрий Чарушников.

Это не единственные муниципальные выборы в Иркутской области в 2018 году. На 5 августа намечены досрочные выборы депутатов дум Зимы и Усть-Удинского района. Избирательные кампании проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий депутата по одномандатному избирательному округу №2 в Зиме и депутата по одномандатному избирательному округу № 14 в Усть-Удинском районе. Также 5 августа решено провести дополнительные выборы депутата думы Иркутского района по одномандатному избирательному округу №18 в Ушаковском муниципальном образовании.

На единый день голосования, 9 сентября, когда в Иркутской области проведут выборы в Законодательное собрание региона, намечены, напомним, 169 муниципальных избирательных кампаний. Местные жители будут выбирать как глав, так и думу поселений. Голосование будет проводиться в том числе в посёлке Онгурён Ольхонского района, где бывшего главу нашли мёртвым в конце марта этого года.