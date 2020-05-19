В единый день голосования в Приангарье предполагают провести 73 муниципальные избирательные кампании

Иркутская область, 20.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Всего 73 муниципальные избирательные кампании запланированы на единый день голосования в Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Напомним, в середине мая сложил полномочия депутат думы Иркутска Дмитрий Ружников, избранный по округу №10. Досрочные выборы по этому округу должны будут пройти 13 сентября 2020 года.

Таким образом, в Иркутской области в единый день голосования, как ожидается, будут выбирать 11 мэров, 33 главы муниципалитета, также пройдут 29 кампаний по выборам депутатов местных дум.