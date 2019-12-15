В интернете разместили петицию против врио губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Иркутская область, 16.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В интернете появилась петиция против временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Составители петиции – иркутское отделение движения СИЛА [Совет избирателей Левченко]– требуют назначить на этот пост уроженца региона.

– Назначение временно исполняющим обязанности губернатора Иркутской области варяга из Москвы, спасателя Игоря Кобзева жители восприняли как плевок в регион. Все понимают, что этого человека Кремль хочет поставить главой Приангарья, – отмечают заявители.

В петиции говорится, что «среди местных чиновников, бизнесменов, депутатов и обычных граждан, пожалуй, нет ни одного, кто бы сказал, что Кобзев имеет право стать губернатором и руководить областью с громадным промышленным и ресурсным потенциалом, а также с богатыми культурными и историческими традициями».

Составители петиции уверяют, что приезд чиновника МЧС вызвала консолидацию в регионе, вплоть до протеста против врио и саботажа всех его инициатив.

– Путь таких назначенцев в иркутской региональной политике недолог и заканчивается одним – позорным выдворением. Все понимают, что назначенный варяг за год до новых выборов получает приоритет перед теми кандидатами, которые могли бы действительно представлять население. У избирателей не останется другого выбора, кроме как голосовать за кого угодно, кроме Кобзева. Так было на выборах в марте 2019 года в Усть-Илимске, когда главой стала малоизвестная домохозяйка, – говорится в петиции Совета избирателей Левченко.

Напомним, 12 декабря Сергей Левченко подал заявление об увольнении по собственному желанию, а Владимир Путин принял его. Региональным властным структурам 13 декабря был представлен врио губернатора Игорь Кобзев. Иркутские эксперты уже прокомментировали и отставку Сергея Левченко, и ожидания от назначения Игоря Кобзева.

К слову, на митинг против отставки Сергея Левченко, организованный обкомом КПРФ 14 декабря в Иркутске, собралось около 500 человек.

СПРАВКА:

Движение СИЛА было создано по инициативе газеты «Байкальская Сибирь» из сторонников бывшего губернатора, коммуниста Сергея Левченко в октябре 2015 года. Отделения движения открылись в двенадцати территориях региона. На данный момент активно работают три. Координатор СИЛЫ – главред газеты, бывший внештатный советник губернатора Левченко Сергей Королёв.