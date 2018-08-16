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16.05.2018

В Иркутске началась 62-я сессия Законодательного собрания

Иркутск, 16.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске в 10:00 начала работу 62-я сессия Законодательного собрания Приангарья. В повестку включено 57 вопросов. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Традиционно большая их часть будет посвящена социальной защите. В окончательном чтении парламентарии рассмотрят проект закона «О приемной семье для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области», а также законопроект «О ветеранах труда Иркутской области», определяющий условия получения звания – количество наград, трудовой стаж, пенсионный возраст. Также будут рассмотрены изменения в закон «О ежемесячной денежной выплате неработающим пенсионерам в Иркутской области», которые расширяют перечень документов, подтверждающих страховой стаж. Кроме того, на утверждение сессии вынесен окончательный вариант изменений в Закон Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области», предусматривающий дополнительные возможности использования средств областного материнского капитала.

В повестку 62-й сессии включен проект закона, наделяющий Молодежный парламент при Законодательном собрании Иркутской области правом разработки проектов законов Иркутской области, поправок к проектам законов Иркутской области и внесения их в порядке законодательной инициативы в Законодательное собрание региона. Напомним, ранее соответствующие изменения были внесены в Устав Иркутской области. Кроме того, на сессии будет рассмотрен проект постановления о присуждении премии ЗС в сфере молодежной политики, определяющий получателей премии в 2018 году.

В рамках сессии организован муниципальный час, который будет посвящен теме эффективности решения вопросов, определенных региональным законом «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения». С содокладом выступит глава Усть-Кудинского муниципального образования Максим Распутин.

На сессии парламентарии обсудят информацию по парламентскому запросу ЗС губернатору Иркутской области «О деятельности акционерного общества «Корпорация развития Иркутской области», изменения в прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2018 год. Также депутаты рассмотрят ряд вопросов, касающихся обеспечения жильем отдельных категорий граждан, в том числе будет заслушана информация об эффективности расходования денежных средств, предусмотренных в бюджете Иркутской области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.

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