В Иркутске начался конкурсный отбор кандидатур на замещение должности мэра города

Иркутск, 24.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности мэра Иркутска начала специальная комиссия 24 апреля в 9.00.

К собеседованию приглашены 18 человек, подавших документы, в порядке очереди, сообщает пресс-служба думы Иркутска. Кандидаты представляют свои программы социально-экономического развития города и отвечают на вопросы конкурсной комиссии.

Выступления кандидатов транслируются на сайте администрации Иркутска в разделе Дума/Онлайн трансляция: https://admirk.ru/Pages/dumaonline.aspx.

До 13.00 собеседование пройдут 14 кандидатов, после обеда – четыре. Первым выступил заместитель председателя думы Иркутска, председатель постоянной думской комиссии по социальной политике, депутат по избирательному округу №2 Виталий Матвийчук.

В своей программе он затронул такие аспекты, как развитие образования, здравоохранения и городской экономики, трудовая занятость иркутян и, в частности, предложил воссоздать для этого комитет экономики в структуре администрации. Кроме того, Виталий Матвийчук описал основные проблемы дорожно-транспортной инфраструктуры и предложил ряд решений, упомянул модернизацию систем водо- и теплоснабжения.

– Цель у власти и населения должна быть одна: гордиться, что мы иркутяне, – завершил свое выступление кандидат.

Также уже выступили Антон Егерев, Анна Романова и Дмитрий Разумов.

Кроме них собеседование 24 апреля пройдут Сергей Похабов, Андрей Арженевский, Вячеслав Григорьев, Анна Кондрашова, Надежда Наджафова, Владимир Друзь, Станислав Галашин, Антон Логашов, Иван Лазовик, Александр Гудков, Руслан Болотов, Алексей Сучков, Сергей Сокол и Сергей Беспалов.

Вторая часть отбора состоится в субботу, 25 апреля. Начало также в 9.00. Планируется рассмотреть 11 кандидатур. Собеседование пройдут Константин Азеев, Вячеслав Фролов, Андрей Леонов, Денис Карих, Евгений Филатов, Иван Лебедев, Александр Ладога, Сергей Гагаркин, Наталья Костенко, Владимир Степанов и Андрей Бесменов.

После работы со всеми претендентами конкурсная комиссия составит рейтинг, который будет представлен думе Иркутска на очередном заседании 30 апреля.