В Иркутске по инициативе Александра Якубовского начнется сбор подписей за присвоение городу звания «Город трудовой доблести»

Иркутск, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске по инициативе депутата Госдумы и руководителя рабочей группы «Единой России» по защите прав дольщиков Александра Якубовского с 27 февраля начнется сбор подписей за присвоение городу звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает пресс-служба партии.

– На начало войны в городе действовали не менее 20 мелких, средних и крупных предприятий. Но львиную долю промышленной продукции производили завод тяжелого машиностроения имени Куйбышева (ИЗТМ) и Иркутский авиационный завод (ИАЗ). Он наладил выпуск двух моделей боевых самолетов для фронта: пикирующий бомбардировщик Пе-2 и дальний истребитель Пе-3, а также дальние штурмовики Ил-4 и Ил-6. На заводе имени Куйбышева освоили выпуск деталей для танков и другой боевой техники Красной армии, а также производили минометы и снаряды к ним. Всего за годы войны из оккупированных территорий в Иркутск перевезли более 20 производств, – напомнил Александр Якубовский.

Он уверен, что присвоение почетного звания городу – еще один способ сохранить историческую память о Великой Победе.

– Новые поколения жителей Иркутска должны не просто знать его историю, они должны гордиться ей. Уверен, горожане поддержат нашу инициативу и мы соберем все необходимые подписи. Для этого «Единая Россия» и МГЕР проведут пикеты. Также поддержку инициативе можно оказать в моей приемной в Иркутске, – подчеркнул Александр Якубовский.