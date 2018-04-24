В Иркутске продолжает работу третий съезд депутатов дум региона

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 25 апреля продолжает свою работу третий съезд депутатов представительных органов муниципалитетов, организованный Законодательным собранием. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Сегодня проходят заседания четырех секций по основным направлениям деятельности муниципальных дум. Работа на этих площадках началась в 10.00. Как подчеркнул спикер областного парламента Сергей Брилка, в ходе заседаний секций будут обсуждаться темы и проблемы, актуальные для муниципальных образований, с которыми каждый день в ходе своей работы, решая вопросы местного значения, сталкиваются депутаты местных дум.

Так, вопросы взаимодействия органов муниципальной власти и местных дум, населения территорий и органов государственной власти будут обсуждаться на секции – Совершенствование организации местного самоуправления на территории Иркутской области. Предпосылки и перспективы развития–. Руководителем и модератором секции выступит председатель комитета по законодательству о госстроительстве и местном самоуправлении Борис Алексеев. С учетом того, что Съезд состоится перед запланированным на 1 мая повышением минимального размера оплаты труда, речь на нем пойдет как об обеспечении этих выплат в муниципалитетах, так и в целом об уровне доходов жителей области.

Финансовым вопросам будет посвящена секция «Экономика и бюджет» под руководством заместителя председателя Законодательного собрания, председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Натальи Дикусаровой. Здесь будут обсуждаться вопросы, которые касаются наполнения доходной части бюджетов муниципальных образований; налоговой политики, экономического развития.

Секцию «Социальная политика», возглавит заместитель председателя Законодательного собрания, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин. Секция посвящена вопросам сфер здравоохранения, образования, культуры, соцзащиты, молодежной политики, основная ценность данной площадки – обмен мнениями.

Заместитель председателя Законодательного собрания, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров возглавит работу секции «Природопользование, экология и устойчивое развитие сельских территорий». Диспут будет посвящен проблемам заготовки дров и древесины для строительства и ремонта жилья, началу лесопожарного сезона, созданию защитных полос вокруг деревень. Не будет обойдена стороной и одна из серьезнейших проблем – создание и функционирование мусорных полигонов.

По итогам работы секций состоится пленарное заседание, на котором будет утверждена резолюция. Оно начнется в 14 часов в здании Иркутского государственного музыкального театра имени Загурского. В ходе пленарного заседания с докладом выступит председатель Законодательного собрания Сергей Брилка и руководители тематических секций, а также запланировано выступление губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Как подчеркнул Сергей Брилка, съезд должен стать отправной точкой для формирования предложений по дальнейшему бюджетному, организационному и правовому взаимодействию местных дум с Законодательным собранием Иркутской области.