|Политика
|09.09.2019
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В Иркутске жители определились с новым составом городской думы
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Иркутск, 9.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 8 сентября состоялись выборы в городскую думу. В результате свои мандаты сохранили 19 депутатов предыдущего созыва. По предварительным данным Облизбиркома на вечер воскресенья, победителями голосования в своих округах стали:
1 округ – Светлана Кузнецова («Единая Россия»);
2 округ – Виталий Матвийчук (КПРФ);
3 округ – Дмитрий Ващук («Единая Россия»);
4 округ – Евгений Савченко («Единая Россия»);
5 округ – Леонид Усов («Единая Россия»);
6 округ – Дмитрий Красноштанов («Единая Россия»);
7 округ – Алексей Савельев («Единая Россия»);
8 округ – Сергей Золотухин (самовыдвиженец);
9 округ – Николай Матвейчук (самовыдвиженец);
10 округ – Дмитрий Ружников (самовыдвиженец);
11 округ – Андрей Стрельцов (КПРФ);
12 округ – Александр Друзенко («Справедливая Россия»);
13 округ – Виктор Ильичев («Гражданская платформа»);
14 округ – Алексей Вепрев (самовыдвиженец);
15 округ – Александр Квасов («Гражданская платформа»);
16 округ – Дмитрий Бердников («Единая Россия»);
17 округ – Александр Перевалов (КПРФ) и Евгений Семенов («Справедливая Россия») на 18.55 8 сентября имели равное количество голосов; победитель определится после жеребьевки.
18 округ – Алексей Кудрявцев («Единая Россия»);
19 округ – Сергей Юдин (КПРФ);
20 округ – Георгий Ни (самовыдвиженец);
21 округ – Юрий Коренев (КПРФ);
22 округ – Алексей Распутин («Единая Россия»);
23 округ – Антонина Корочкина («Единая Россия»);
24 округ – Григорий Вакуленко («Гражданская платформа»);
25 округ – Андрей Лабыгин (самовыдвиженец);
26 округ – Василий Донских («Единая Россия»);
27 округ – Иван Гущин («Единая Россия»);
28 округ – Евгений Стекачев («Единая Россия»);
29 округ – Ольга Клевцова (КПРФ);
30 округ – Алексей Колмаков (КПРФ);
31 округ – Максим Девочкин (ЛДПР);
32 округ – Александр Сафронов (КПСС);
33 округ – Ростислав Белых (КПРФ);
34 округ – Михаил Корнев («Единая Россия»);
35 округ – Александр Панько (самовыдвиженец).
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