Иркутский район, 5.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском районе увеличилось количество избирательных участков – с 80 до 84.

Как сообщает пресс-служба Облизбиркома, два новых участка появятся в Марковском муниципальном образовании: №1927 в микрорайоне Березовый и №1928 в Луговом. В Смоленщине будет образован избирательный участок №1929, в поселке Светлый Ушаковского МО – №1930.

Как рассказала председатель Иркутской районной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Людмила Мальковская, образование новых участков связано с требованиями законодательства: они не должны пересекать границы избирательных округов, схему которых дума района утвердила 28 февраля.

После принятия постановления об уточнении границ и перечня избирательных участков администрацией района теризбирком приступит к формированию УИК новых участков.