|Политика
|15.05.2018
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В Иркутской области 15 мая стартуют дебаты участников праймериз «Единой России»
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Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 15 мая стартуют дебаты участников предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборах депутатов областного парламента. Первые из них пройдут в Ангарске. В них выступят шесть кандидатов.
Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, на этой неделе дебаты также состоятся в Иркутске, Слюдянке, Тайшете, Братске, Свирске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, поселке Речушка Нижнеилимского района, поселках Тельма и Белореченский Усольского района, ангарском поселке Мегет, селе Еланцы Ольхонского района, поселке Михайловка Черемховского района, селе Мамоны Иркутского района.
КООРДИНАТЫ:
Напомним, в Иркутской области зарегистрированы 134 претендента на выдвижение. Подано 155 заявлений. Среди участников предварительного голосования – учителя, врачи, действующие депутаты, молодежь, участники проекта «ПолитСтартап». Публичные дискуссии будут транслироваться в интернете в режиме онлайн. С графиком и темами дебатов можно ознакомиться на
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