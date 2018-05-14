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15.05.2018

В Иркутской области 15 мая стартуют дебаты участников праймериз «Единой России»

Иркутская область, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 15 мая стартуют дебаты участников предварительного голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» на выборах депутатов областного парламента. Первые из них пройдут в Ангарске. В них выступят шесть кандидатов.

Как сообщает пресс-служба ИРО ВПП ЕР, на этой неделе дебаты также состоятся в Иркутске, Слюдянке, Тайшете, Братске, Свирске, Усолье-Сибирском, Усть-Илимске, поселке Речушка Нижнеилимского района, поселках Тельма и Белореченский Усольского района, ангарском поселке Мегет, селе Еланцы Ольхонского района, поселке Михайловка Черемховского района, селе Мамоны Иркутского района.

КООРДИНАТЫ:

  • 15 мая в 18.00 дебаты пройдут в Ресурсном центре по адресу: Ангарск, 8-й микрорайон, 8, на тему: «Помощь социально незащищенным: реальность поддержки, адресность, своевременность». Среди участников – Денис Ягодзинский, Дмитрий Ершов, Сергей Тюрюханов, Михаил Новиков, Виктор Беркут, Роман Скрипин.
  • Завтра, 16 мая, в 18.00 дебаты пройдут в Музее Победы по адресу: Ангарск, микрорайон 12А, дом 15А. Заявленные темы: «Эффективное и справедливое распределение бюджетных средств на дороги и благоустройство: приоритеты и антикоррупционный контроль».

Напомним, в Иркутской области зарегистрированы 134 претендента на выдвижение. Подано 155 заявлений. Среди участников предварительного голосования – учителя, врачи, действующие депутаты, молодежь, участники проекта «ПолитСтартап». Публичные дискуссии будут транслироваться в интернете в режиме онлайн. С графиком и темами дебатов можно ознакомиться на сайте праймериз ЕР.

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