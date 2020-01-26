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Политика
27.01.2020

В Иркутской области 22 марта пройдут муниципальные выборы

Иркутская область, 27.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Серия муниципальных выборов пройдет в Иркутской области 22 марта 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

На эту дату уже назначено избрание главы Утуликского муниципального образования Слюдянского района. Решение опубликовано в газете «Славное море» 23 января. С 24 января стартовал этап выдвижения.

В «Официальном вестнике Балаганского муниципального образования» были опубликованы 22 и 23 января решения о назначении досрочных выборов думы и главы Балаганского МО. Желающие участвовать в этих кампаниях могут приступить к процедуре выдвижения.

Также назначены выборы главы МО «Баяндай», решение разместили в газете «Заря» 24 января.

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