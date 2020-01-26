В Иркутской области 22 марта пройдут муниципальные выборы

Иркутская область, 20.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Подробный отчет о первом месяце своей работы на посту врио губернатора Иркутской области представил Игорь Кобзев 17 января. Прежде всего он рассказал о себе и отчитался перед иркутскими и областными СМИ о том, что сделано для жителей территорий, переживших прошлым летом мощное наводнение.