В Иркутской области ликвидировали региональные отделения трёх партий

Иркутская область, 22.08.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области ликвидировали региональные отделения «Партии пенсионеров России», «Партии свободных граждан» и партии «Города России». Об этом сообщает пресс-служба облизбиркома.

Об этом стало известно при проверке финансовой отчётности за второй квартал, которую политические организации должны были представить до 30 июля 2019 года включительно.

Всего в Иркутской области, по данным на начало июля, было зарегистрировано 51 реготделение партий. Документы представили 44 региональных отделения. Не отчитались региональные отделения следующих политических партий «Против всех», «Гражданская инициатива», «Партия возрождения села» и «Альянс зелёных». Их привлекут к административной ответственности.