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05.06.2018

В Иркутской области назначили дату выборов депутатов ЗС третьего созыва

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На сессии ЗС 5 июня назначили дату выборов депутатов парламента Иркутской области третьего созыва. Они пройдут 9 сентября 2018 года.

Напомним, эксперты уже поделились с Телеинформом своими соображениями о предстоящих выборах. Кто-то считает, что битва будет ожесточенной, кто-то наоборот утверждает, что выборы уже никому не интересны. В пользу последней позиции, на первый взгляд, играет тот факт, что срок подачи заявок на участие в предварительном голосовании «Единой России» перенесли на более позднюю дату.

Кстати, для участия в праймериз «Единой России» заявлялись 196 человек, в том числе бывший вице-губернатор Иркутской области, советник гендиректора «Ростеха» Сергей Сокол. Его намерение участвовать в выборах уже стало сенсацией предвыборной гонки. Кстати, итоги предварительного голосования в Иркутской области станут известны 5 июня.

Ещё одним сюрпризом стало заявление губернатора Иркутской области Сергея Левченко, что он, будучи первым секретарём обкома КПРФ, может возглавить партийный список на осенних выборах в Законодательное собрание. Окончательное решение по кандидатам будет принято на конференции членов коммунистической партии 16 июня.

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