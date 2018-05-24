В Иркутской области откорректируют законодательство под новый президентский указ

Иркутская область, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Новый майский указ президента РФ Владимира Путина потребует корректировки регионального законодательства и областных государственных программ. Об этом со ссылкой на председателя ЗС Иркутской области Сергея Брилку сообщает пресс-служба регпарламента.

Он напомнил, что в указе установлены требования по повышению качества жизни людей, которые касаются сфер здравоохранения, образования, ЖКХ, экономики.

– В новом указе последовательно продолжается тема поддержки семей с детьми: теперь стоит задача обеспечить местами в детских садах детей в возрасте до трех лет. Безусловно, для достижения этой цели вновь необходимо будет разработать комплексный план с соответствующим финансированием, – пояснил Сергей Брилка.

Не менее важной задачей, обозначенной в указе, является развитие цифровой экономики и внедрение цифровых технологий в социальную сферу.

– Безусловно, развитие цифровых технологий сегодня существенно облегчает жизнь, делает услуги более доступными, однако с точки зрения законодательства это довольно новая сфера, и здесь предстоит еще много работы, – подчеркнул спикер ЗС.

Между тем, по ряду проблем, нашедших отражение в указе, в Иркутской области уже принимаются определенные меры. В частности, это касается обеспечения доступности медицинской помощи, в том числе для жителей отдаленных сельских территорий, и устранения дефицита медицинских кадров. Сергей Брилка напомнил, что по настоянию депутатов было принято решение о создании отдельной областной подпрограммы по строительству фельдшерско-акушерских пунктов, которая будет действовать в рамках госпрограммы по развитию здравоохранения.

До настоящего времени строительство осуществлялось через программу развития сельского хозяйства, что создавало сложности при финансировании и реализации мероприятий. Кроме того, по инициативе депутатов министерством здравоохранения Иркутской области разработан проект программы «Земский фельдшер», в рамках которой по аналогии с программой «Земский доктор» фельдшеры, переехавшие на работу в сельскую местность, будут получать подъемные.

В прошлом году Законодательным собранием также были приняты законы, направленные на устранение дефицита врачей. Одним из них предусмотрено, что обязанности по созданию условий для привлечения врачей, в том числе по обеспечению жильем, возлагаются не только на органы местного самоуправления, но и на органы государственной власти Иркутской области – правительство и Законодательное собрание.

Еще одним законом устанавливается дополнительная ежемесячная стипендия из средств областного бюджета для талантливых студентов и студентов-целевиков Иркутского государственного медицинского университета, что должно способствовать закреплению кадров на территории региона.