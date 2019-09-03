В Иркутской области отложили выборы глав двух муниципалитетов за нехваткой кандидатов

Иркутская область, 3.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области отложены выборы глав двух муниципальных образований, намеченные на 8 сентября – там осталось по одному зарегистрированному кандидату. Главу Катарбейского МО Нижнеудинского района решено избирать 24 ноября, главу Бирюсинска – 20 октября 2019 года.

Как сообщает пресс-служба облизбиркома, на внеочередном заседании Нижнеудинской ТИК 30 августа была аннулирована регистрация кандидата на выборах главы Катарбейского муниципального образования Анатолия Криворотова. Он до настоящего времени является действующим главой администрации. Регистрация аннулирована на основании личного заявления.

– В связи с тем, что остался только один зарегистрированный кандидат, ТИК приняла решение об отложении дня голосования на 24 ноября 2019 года в связи необходимостью дополнительного выдвижения кандидатов, – поясняют в облизбиркоме.

Кроме того, отложены выборы главы Бирюсинского муниципального образования. Таким образом, всего в единый день голосования 8 сентября в Иркутской области пройдет 68 избирательных кампаний.