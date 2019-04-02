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03.04.2019

В Иркутской области предлагают вернуть в бюллетени для голосования графу «против всех»

Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области предлагают вернуть в бюллетени для голосования графу «против всех», соответствующий законопроект был внесен в Законодательное собрание Иркутской области.

Как считает автор законопроекта, председатель комитета по здравоохранению ЗС Александр Гаськов, способ голосования с наличием возможности отказаться от выбора более демократичен для населения. Об этом сообщается в пресс-релизе помощника председателя комитета.

– За последние пару лет мы видели серьезные, кардинальные изменения в политической культуре россиян. Изменился общий тренд – люди стали больше интересоваться политикой и чаще приходить на выборы. Однако для большей легитимизации избирательного процесса считаю необходимым включить графу «против всех» в бюллетень, так как именно эта формулировка передает власти и политическим партиям важнейший сигнал от избирателей, – заявил Александр Гаськов.

По мнению депутата, возвращение строки «против всех» позволяет решить такие проблемы, как «выбирать меньшее из зол».

СПРАВКА:

  • Строку «против всех кандидатов» из избирательных бюллетеней убрали в 2006 году, а в 2015 – восстановили, предложив регионам право выбирать: добавить строку или продолжать голосовать без нее. Иркутская область воспользовалась им и не стала включать строку в бюллетени.

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