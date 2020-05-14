В Иркутской области предлагают внести изменения в закон о выборах губернатора

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На заседании комитета по госстроительству ЗС 14 мая рассмотрели и рекомендовали принять в первом чтении два законопроекта, предусматривающих внесение изменений в закон «О выборах губернатора Иркутской области».

Как сообщает пресс-служба ЗС, одним из них, внесенным депутатов Евгением Сарсенбаевым, предлагается установить право граждан на выдвижение в качестве кандидата на должность губернатора Иркутской области в порядке самовыдвижения. Предусмотрено, что кандидат будет обязан собрать в свою поддержку подписи в количестве 0,5% от числа избирателей, зарегистрированных на территории региона.

Другим законопроектом, внесенным группой депутатов, предлагается установить, что сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда не может превышать 120 млн рублей, а для кандидата, по которому назначено повторное голосование, – 140 млн рублей. Сейчас эти суммы составляют 60 и 70 млн рублей соответственно.