ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Политика
19.09.2018

В Иркутской области проходит первая сессия третьего созыва Заксобрания

Иркутская область, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 19 сентября в 10.00 стартовала первая сессия третьего созыва Заксобрания. На ней парламентарии, избранные 9 сентября, выберут спикера.

Прямую трансляцию заседания можно посмотреть на сайте Заксобрания Иркутской области. До этого момента избрания председателя областного парламента вести заседание будет глава облизбиркома Илья Дмитриев.

Напомним, выборы в ЗС прошли 9 сентября. Были избраны 45 депутатов – 23 по областному избирательному округу и 22 по одномандатным округам. В третий созыв ЗС вошли пять фракций – «Единая Россия» (18 мандатов), КПРФ (19 мандатов), ЛДПР (четыре мандата), «Справедливая Россия» и «Гражданская платформа» (по три мандата). Как сообщает пресс-служба облизбиркома, 18 сентября были зарегистрированы депутаты Законодательного собрания третьего созыва, избранные по областному округу. От КПРФ в региональный парламент избраны Сергей Бренюк, Роман Габов, Андрей Левченко, Андрей Маслов, Ольга Носенко, Анатолий Обухов, Илья Сумароков, Валерий Хайдуков, Светлана Шевченко. От «Единой России» в новый созыв вошли по партсписку Сергей Брилка, Александр Ведерников, Александр Вепрев, Артем Лобков, Ирина Синцова, Сергей Сокол, Виктор Шпаков, Александр Якубовский. ЛДПР будут представлять в Заксобрании Дмитрий Бриток, Георгий Любенков, Олег Попов, Дмитрий Тютрин. От «Справедливой России» по партспискам избраны Александр Гаськов и Лариса Егорова.

Иркутские эксперты уже заявили о том, что итоги выборов показывают: в регионе наступило время коалиций, поскольку многое, в том числе, вопрос избрания спикера будет зависеть от того, к какой партии – КПРФ или Единой России – примкнут депутаты из остальных трёх фракций.

ТЕПЕРЬ: иркутские политические новости в Telegram

Авторские колонки Сергея Шмидта

Загрузка...

Выборы в Заксобрание Иркутской области

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске