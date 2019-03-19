В Иркутской области стартовала мартовская сессия Заксобрания

Иркутская область, 20.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Начала работу 12 сессия Законодательного собрания Иркутской области, которая проходит под руководством спикера областного парламента Сергея Сокола. В работе сессии принимают участие 39 депутатов, представители региональной прокуратуры, министерства юстиции, избирательной комиссии, Контрольно-счетной палаты, правительства Иркутской области, общественных организаций. Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

Традиционно сессия началась с награждения Почетными грамотами Законодательного собрания, а также награды Совета Федерации РФ вручил сенатор от Иркутской области Сергей Брилка. В том числе медалью «Совета Федерации. 25 лет» была награждена председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Законодательного собрания Наталья Дикусарова.

Всего в повестке сессии 35 вопросов. Депутатский корпус рассмотрит ряд вопросов в социальной сфере. В частности, по инициативе депутатов Александра Гаськова и Артёма Лобкова будут рассмотрены изменения в закон «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области». Проектом закона предлагается увеличить ежемесячные выплаты родителям, взявшим под опеку ребенка. Также планируется рассмотреть четыре законопроекта, касающиеся мер социальной поддержки, внесенные уполномоченным по правам человека в Иркутской области Виктором Игнатенко.

В ходе сессии будет рассмотрен проект изменений в закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», внесенный группой депутатов. Законопроектом предусмотрена возможность предоставления жителям центральной экологической зоны Байкальской природной территории права выбора района, где им могут быть бесплатно выделены земельные участки в собственность для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Кроме того, в рамках сессии состоится правительственный час «О ходе исполнения программы «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 октября 2015 года №2145-р, в части перехода на односменный режим обучения».

Депутаты также заслушают отчет члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – представителя от Законодательного собрания Иркутской области Сергея Брилки за период октябрь-декабрь 2018 года и ежегодный отчет начальника ГУ МВД по Иркутской области Андрея Калищука.