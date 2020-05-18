В Иркутской области утверждена предварительная повестка 30-й сессии Законодательного собрания

Иркутская область, 19.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Предварительную повестку 30-й очередной сессии утвердила коллегия Законодательного собрания Иркутской области на заседании 18 мая. Всего 20 мая планируется рассмотреть более 40 вопросов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Одним из центральных вопросов сессии станет корректировка областного бюджета на 2020 год. Также планируется рассмотреть ряд социально направленных законопроектов. Так, в окончательном чтении предлагается принять законопроект об установлении ежемесячных выплат для студентов-целевиков учреждений среднего профессионального образования медицинского и педагогического профилей. Такая мера поддержки устанавливается по аналогии с выплатами для студентов вузов. Кроме того, будет рассмотрен законопроект о введении штрафов за продажу несовершеннолетним электронных сигарет.

В повестку также включены вопросы о согласовании назначения Дмитрия Бердникова на должность первого заместителя губернатора Иркутской области, а также о согласовании назначения Руслана Ситникова на должность первого заместителя председателя регионального правительства.

В рамках сессии пройдет правительственный час «О мерах, направленных на ликвидацию фактически накопленного экологического ущерба в Иркутской области, сохранение окружающей среды».

Кроме того, депутаты обсудят отчет временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области о результатах деятельности правительства за 2019 год и заслушают доклад совета муниципальных образований Иркутской области о положении дел в сфере организации и осуществления местного самоуправления, а также информацию о состоянии, проблемах и перспективах социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций в Иркутской области за 2019 год.