|Политика
|01.06.2018
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В Иркутской области в день праймериз «Единой России» откроют 350 избирательных участков
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Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 3 июня в единый день предварительного голосования для выдвижения кандидатов в Заксобрание региона от партии «Единая Россия» откроют 350 избирательных участков. По традиции, предварительное голосование пройдет по первой, самой открытой модели, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
– Предвыборный список от партии «Единая Россия» будет сформирован по результатам предварительного голосования. Голосование будет рейтинговым, это означает, что избиратель может выразить предпочтение не одному кандидату, а сразу нескольким, – сказал секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка.
Найти свой участок для голосования можно сайте
Сергей Брилка также рассказал, что 28 мая оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты областного парламента исключил 14 человек, из них 13 не прошли двое дебатов, а один участник праймериз выступил только на одной дебат-площадке.
Не приняли участие в дебатах: Сергей Антипов (избирательный округ № 11), Евгений Бельков (избирательный округ № 1), Андрей Борхонов (избирательный округ № 22), Юлия Климова (избирательный округ № 18), Вячеслав Коротаев (избирательный округ № 1), Елизавета Луценко (избирательный округ № 12), Игорь Лыков (избирательного округа № 8), Светлана Медведева (избирательный округ № 11), Владимир Никифоров (избирательный округ № 10), Иван Соломович (избирательный округ № 12), Рафаэль Хаматдинов (избирательный округ № 8), Семен Шевчук (избирательный округ № 2), Михаил Ягорь (избирательный округ № 2).
Выступил всего на одной дебат-площадке Геннадий Чернявский (избирательный округ № 14). Он также был исключен из списка участников предварительного голосования. Всего в процедуре предварительного голосования примет участие 166 кандидатов.
Напомним, проголосовать в режиме онлайн за того или иного кандидата-участника приймериз можно до 1 июня через личный кабинет
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