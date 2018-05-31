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01.06.2018

В Иркутской области в день праймериз «Единой России» откроют 350 избирательных участков

Иркутская область, 1.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 3 июня в единый день предварительного голосования для выдвижения кандидатов в Заксобрание региона от партии «Единая Россия» откроют 350 избирательных участков. По традиции, предварительное голосование пройдет по первой, самой открытой модели, сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

– Предвыборный список от партии «Единая Россия» будет сформирован по результатам предварительного голосования. Голосование будет рейтинговым, это означает, что избиратель может выразить предпочтение не одному кандидату, а сразу нескольким, –  сказал секретарь Иркутского регионального отделения партии «Единая Россия» Сергей Брилка.

Найти свой участок для голосования можно сайте https://pg.er.ru/pub/index.

Сергей Брилка также рассказал, что 28 мая оргкомитет по проведению предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии кандидатов в депутаты областного парламента исключил 14 человек, из них 13 не прошли двое дебатов, а один участник праймериз выступил только на одной дебат-площадке.

Не приняли участие в дебатах: Сергей Антипов (избирательный округ № 11), Евгений Бельков (избирательный округ № 1), Андрей Борхонов (избирательный округ № 22), Юлия Климова (избирательный округ № 18), Вячеслав Коротаев (избирательный округ № 1), Елизавета Луценко (избирательный округ № 12), Игорь Лыков (избирательного округа № 8), Светлана Медведева (избирательный округ № 11), Владимир Никифоров (избирательный округ № 10), Иван Соломович (избирательный округ № 12), Рафаэль Хаматдинов (избирательный округ № 8), Семен Шевчук (избирательный округ № 2), Михаил Ягорь (избирательный округ № 2).

Выступил всего на одной дебат-площадке Геннадий Чернявский (избирательный округ № 14). Он также был исключен из списка участников предварительного голосования. Всего в процедуре предварительного голосования примет участие 166 кандидатов.

Напомним, проголосовать в режиме онлайн за того или иного кандидата-участника приймериз можно до 1 июня через личный кабинет на сайте «Электронное предварительное голосование».

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