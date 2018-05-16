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17.05.2018

В облизбиркоме Приангарья слухи об уходе Эдуарда Девицкого с поста председателя назвали преждевременными

Иркутская область, 17.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской областной избирательной комиссии считают преждевременными слухи об уходе Эдуарда Девицкого с поста ее председателя.

Информацию о том, что Эдуард Девицкий уйдет в отставку распространили некоторые СМИ. Так, «КоммерсантЪ» сообщает, что смена председателя облизбиркома произойдет из-за его конфликта с курирующим Сибирский федеральный округ членом ЦИКа Валерием Гальченко, который тянется с осени 2015 года. Также сообщается, что вместе с председателем практически полностью сменится и состав облизбиркома. Из старого в новый состав перейдут только представитель «Единой России» Виталий Барышников и выдвиженец КПРФ Владислав Сухорученко.

Между тем, как сообщили Телеинформу в пресс-службе облизбиркома, туда еще не поступали списки членов нового состава комиссии, рекомендуемых со стороны губернатора, а в Законодательном собрании региона еще продолжается сбор предложений по кандидатурам с их стороны. Напомним – обе ветви власти должны рекомендовать со своей стороны по семь кандидатов каждая.

В облизбиркоме пояснили, что пока известны только две кандидатуры, рекомендуемые ЦИК, одна из них будет представлять губернатора, вторая – ЗС. Это действующий зампредседателя комиссии Илья Дмитриев и экс-глава иркутского избиркома Екатерина Прохорова. Именно Илью Дмитриева, по версии СМИ, прочат на пост нового председателя облизбиркома.

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