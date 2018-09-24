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25.09.2018

В правительстве Приангарья прокомментировали отмену внеочередной сессии ЗС

Иркутская область, 25.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Представитель губернатора Иркутской области в Законодательном собрании Роман Буянов прокомментировал причину отмены заседания внеочередной сессии областного парламента, запланированного на 24 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

– Указание в качестве причины отмены сессии на отсутствие отзыва губернатора на данные законопроекты – не состоятельно, – заявил он. – Срок направления данных документов, согласно регламентным нормам,  был установлен до 4 октября.

Он отметил, что уведомление о проведении внеочередной сессии с проектом повестки поступил в канцелярию губернатора в нарушении регламента Законодательного собрания менее чем за три дня, а именно в пятницу, во второй половине дня.

– Следовательно, губернатор не должен был и никак не мог представить в пятницу ожидаемые от него заключения. При этом работа с документами была проведена максимально оперативно. Все требуемые заключения поступили в Законодательное собрание к предполагаемому времени проведения внеочередной сессии, – сообщил Роман Буянов.

Напомним, 24 сентября не состоялась запланированная ранее внеочередная сессия ЗС – часть депутатов, инициировавших это мероприятие, отозвали свои подписи. По информации областного парламента, это было сделано в связи с тем, что отзыв губернатора Иркутской области на этот законопроект не поступил к концу рабочего дня 21 сентября.

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